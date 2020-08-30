Фотофакт. Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом

Власть
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30 августа в Минске проходила одна из самых масштабных акций протеста. Сегодня к кордону силовиков у Дворца независимости вместе с протестующими подошли знаменитые белорусские спортсмены с плакатом «Спортсмены с народом».

Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис, сообщает TUT.by.

Они кричали: «Мы играем честно», «Народ победил».

Напомним, ранее более 300 белорусских спортсменов подписали обращение, в котором призвали власти признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, освободить и реабилитировать всех политических заключенных, остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций, руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку, оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур (список подписавших обращение).

Фотофакт. Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом

Фотофакт. Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом

Все фото TUT.by

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