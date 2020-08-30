Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику

Лукашенко с автоматом.
Власть
Опубликовано

Сегодня 22-й день после выборов президента. На площади Независимости в Минске с утра стоят заграждения, повсюду дежурит милиция и ОМОН, неподалеку — бусы, автозаки и водометы, специальная техника для подавления и разгона митингующих. Но этого властям показалось мало. В город была введена армейская бронетехника.

Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику
Фото: TUT.by

По официальной информации Александр Лукашенко скрылся от народа в своем дворце Независимости. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт прислала российским журналистам из РИА Новости фото Лукашенко в бронежилете и с автоматом на фоне дворца. Гостей он, видимо, не ждал, поэтому приготовился к бою. Однако боя по понятным причинам не произошло, ведь протестные мероприятия носят исключительно мирный характер. Живьем Лукашенко в этот день не видели, журналистам не удалось сфотографировать Лукашенко, не появился он и перед народом.

Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику
Лукашенко с автоматом.

Для дополнительной защиты одной персоны на крыше располагались огневые точки с тентованной крышей.

Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику
Фото: Вадим Замировский, TUT.by

К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехали пять бронетранспортеров БТР-80.

Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику

Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику

Обилие военных, омоновцев, полицейской спецтехники и военной бронетехники не испугало протестующих.

Однако исход «битвы» решил дождь. Митингующие решили разойтись, ведь главная цель протеста была достигнута. Протестующим удалось продемонстрировать намерение отстранить от власти политика, которого они считают нелегитимным.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси.
Спортивная общественность выступила с заявлением против
0149
Путин Лукашенко
Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси
Россия признает прошедшие в Беларуси президентские
0123
В сопровождении автозаков и ОМОН. Как прошел женский марш в Минске
Ровно три недели не стихают послевыборные протесты
0138
Лукашенко поздравил шахтеров с праздником
Сегодня Александр Лукашенко обратился к работникам
0112
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)