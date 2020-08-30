Для защиты Лукашенко от мирных демонстрантов в Минск ввели бронетехнику

Сегодня 22-й день после выборов президента. На площади Независимости в Минске с утра стоят заграждения, повсюду дежурит милиция и ОМОН, неподалеку — бусы, автозаки и водометы, специальная техника для подавления и разгона митингующих. Но этого властям показалось мало. В город была введена армейская бронетехника.



По официальной информации Александр Лукашенко скрылся от народа в своем дворце Независимости. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт прислала российским журналистам из РИА Новости фото Лукашенко в бронежилете и с автоматом на фоне дворца. Гостей он, видимо, не ждал, поэтому приготовился к бою. Однако боя по понятным причинам не произошло, ведь протестные мероприятия носят исключительно мирный характер. Живьем Лукашенко в этот день не видели, журналистам не удалось сфотографировать Лукашенко, не появился он и перед народом.

Для дополнительной защиты одной персоны на крыше располагались огневые точки с тентованной крышей.

К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехали пять бронетранспортеров БТР-80.

Обилие военных, омоновцев, полицейской спецтехники и военной бронетехники не испугало протестующих.

Однако исход «битвы» решил дождь. Митингующие решили разойтись, ведь главная цель протеста была достигнута. Протестующим удалось продемонстрировать намерение отстранить от власти политика, которого они считают нелегитимным.