Пожар в многоэтажном доме в Орше: спасен пенсионер

Сотрудники МЧС спасли пенсионера на пожаре в Орше, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сигнал о сильном задымлении квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома на проспекте Текстильщиков поступил вечером 29 августа. Работники МЧС, прибыв на место происшествия, нашли на полу в комнате 61-летнего хозяина квартиры, который был без сознания. После осмотра медиками пенсионера госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Эвакуация других жителей дома не потребовалась.

Причина пожара устанавливается.