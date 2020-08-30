Пожар в многоэтажном доме в Орше: спасен пенсионер

Фото: vitebsk.mchs.gov.by
Происшествия
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Сотрудники МЧС спасли пенсионера на пожаре в Орше, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сигнал о сильном задымлении квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома на проспекте Текстильщиков поступил вечером 29 августа. Работники МЧС, прибыв на место происшествия, нашли на полу в комнате 61-летнего хозяина квартиры, который был без сознания. После осмотра медиками пенсионера госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Эвакуация других жителей дома не потребовалась.

Причина пожара устанавливается.

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