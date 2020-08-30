В сопровождении автозаков и ОМОН. Как прошел женский марш в Минске

Ровно три недели не стихают послевыборные протесты в Беларуси. А в последнюю субботу лета по Минску прошел женский марш. Кроме того, акции — и протестные, и в поддержку действующей власти — прошли в регионах Беларуси.



Начался день с того, что как минимум 19 журналистов, работающих на зарубежные СМИ, лишили аккредитации МИД. Это значит, что теперь они не смогут на законных основаниях освещать события в Беларуси. В субботу журналистов снова задерживали. Чудом удалось избежать задержания корреспондентам TUT.by, который делал этот репортаж.

Несмотря на призыв МВД провести последние выходные лета на природе, на улицы вышло немало людей.



В первой половине дня в столице прошли два автопробега: один за действующую власть, второй — против. По городу проехала и колонна мотоциклистов с бело-красно-белыми флагами.

Днем установили ограждения на трех площадях Минска — Независимости, Октябрьской и Победы.



А незадолго до четырех часов в районе площади Победы стали собираться женщины разных возрастов. Многие прошли с детьми, цветами, на некоторых была красно-белая одежда. Из-за выставленного ограждения они не смогли попасть на саму площадь.



Кроме нескольких сотен женщин, которые стали выстраиваться в цепь, на площади Победы были журналисты и милиционеры. Милиционеры сообщали женщинам, что те участвуют в несанкционированном массовом мероприятии, женщины просили милиционеров представиться.



— Я как только вижу [милицейскую] форму — я боюсь. Боюсь за себя, боюсь за свою семью. Поэтому я здесь стою. Мы живем в страхе, нам страшно.

— Понятно.

Таким был один из диалогов между участницей акции и милиционером. Были здесь и автозаки с бойцами ОМОН.

В какой-то момент на площади Победы с новым флагом в руках появилась опытная активистка Нина Багинская. (Здесь можно почитать ее историю.) Это вызвало повышенное внимание как со стороны других участниц акции, так и со стороны милиционеров. В этот день никто бы не посмел отнял у пожилй женщины ее флаг.



Видимо, ее появление стали сигналом для начала движения. Колонна женщин направилась вдоль правой стороны проспекта от площади Победы к цирку.

Кстати, сам проспект Независимости был перекрыт. Поезда метро не останавливалось на станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы».

На подходах к цирку дальнейший путь перекрыл ОМОН. Женщины развернулись и пошли в обратную сторону.

— На академию, — раздалось в толпе.

— Нас не нужно провожать, — кричали женщины в сторону ОМОНа и автозаков, которые следовали рядом.



К акции присоединилась и член президиума Координационного совета Мария Колесникова.



В колонне знакомимся с молодой мамой Ириной. На голове у неё пилотка. Девушка рассказывает, что она из семьи военных. У неё служили папа, дядя, служит брат. Головной убор дочке для марша выделил отец.

— Как он относится к тому, что вы ходите на акции?

— Поддерживает, — отвечает Ирина. — Папа с дядей у меня на пенсии, поэтому на многие акции мы ходим вместе.

Сама девушка выходит показать свой протест с 9 августа. Говорит, пока она на акциях родители её страхуют и сидят с её двухлетним малышом.

— Я хочу свободы, — объясняет девушка, почему пришла на марш. — Я хочу, чтобы в стране не было насилия. Наконец-то, наш проспект оживился. Это напоминает праздник, и я хочу, чтобы это продолжалось. Я хочу, чтобы наш народ показал насколько он классный и талантливый.

— Вам не страшно быть здесь?

— Было страшно вначале, сейчас не страшно ничего, — отвечает девушка.

По оценке наших журналистов, в колоннах, которые двигались по обеим сторонам проспекта Независимости, было около 10 тысяч человек. Женский марш подбадривал барабанщик, приветствовали прохожие и местные жители. К пяти часам колонны добрались до главного корпуса БНТУ.

В районе станции метро «Академия наук» путь женщинам снова преградил ОМОН. И колонна снова развернулась на 180 градусов:

— На площадь Победы, — стали кричать девушки, быстро трансформировав этот лозунг в «До победы!». И продолжили путь в сопровождении автозаков и дрона с бело-красно-белым флагом.

Однако до площади Победы колонна не дошла и неожиданно на площади Якуба Коласа свернула на Комаровку. По дороге женщинам удалось «отбить» у силовиков двух мужчин, один из них был в жилетке с надписью «Пресса». ОМОН продвижению женщин препятствовал, пытаясь рассечь колонну, но не задерживал.

Атмосфера по дороге на рынок напоминает праздник. Участницы поют «Тры чарапахі», делятся друг с другом водой, кричат: «Трибунал» и «Я здесь гуляю» (фразу, которая принадлежит 73-летней участнице акций Нине Багинской).



Дальше женщины повернули на улицу Богдановича, намереваясь дойти до Немиги.



Около 18.30 на улице Веры Хоружей возле остановки транспорта ОМОН преградил дорогу протестующим. Около 20 человек забежали в троллейбус, он тронулся. На бульваре Шевченко транспорт остановил ОМОН. Силовики забежали в троллейбус, где находилось много людей, в том числе с детьми. Как выяснилось позже, ОМОН целенаправленно пришел за парнем и девушкой. Очевидцы предполагают, это могло быть из-за того, что мужчина держал двери троллейбуса, чтобы как можно больше людей успело попасть в транспорт. Кроме этих двоих, в троллейбусе больше никто не был задержан.



Одни из самых заметных участниц акции — Дарья и Татьяна. В руках девушки держат крепко связанные бело-красно-белый и красно-зеленый флаги.

Оказалось, познакомились они только сегодня на Площади Победы. Увидев друг у друга флаги, они решили объединить их в один.

— У наш народ не разделяется на бело-красно-белых и красно-зеленых, мы единый народ, — объясняет Дарья. — Почему-то люди, которые выходят на государственные митинги, думают, что мы собираемся менять символику, но это не так. Мы такие же люди, как и они, мы просто хотим свободы.



На перекрестке улиц Богдановича и Веры Хоружей вновь путь преградил ОМОН. Тогда женщины снова развернулись. И пошли на площадь Бангалор. Там колонна повернула направо в сторону проспекта Независимости. Участниц стало уже заметно меньше, а бойцов ОМОН — заметно больше.

Очередной барьер — перекресток Сурганова и улицы Якуба Коласа. Дойти до проспекта Независимости женщинам не дали. А оттеснили налево — на Якуба Коласа.

Около восьми часов вечера акция завершилась — женщины разошлись. Как раз в это время в торговом центре Dana Mall пели «Магутны Божа» и «Пагоню».