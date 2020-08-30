Лукашенко поздравил шахтеров с праздником

Сегодня Александр Лукашенко обратился к работникам и ветеранам одного из крупнейших белорусских предприятий – ОАО «Беларуськалий». Он поздравил их с профессиональным праздником – Днем шахтера.

В послании президента отмечается, что сейчас горнодобывающая отрасль является одной из важнейших в национальной экономике. Лукашенко отметил, что благодаря работе шахтеров наша страна занимает одно из лидирующих мест по производству и поставкам калийных удобрений. А ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их «Беларуськалию» позволяет опыт нескольких поколений горняков.

Лукашенко отметил, что сейчас на стадии реализации находится проект по возведению нового горно-обогатительного комбината, который, по мнению Лукашенко, может стать еще одним драйвером белорусской горно-химической отрасли.