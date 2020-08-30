Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков ушел с поста в знак протеста

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков подал в отставку в знак протеста. Об этом он написал в социальной сети.
«Поскольку власть последовательно сужает пространство морального, эстетического, политического выбора, то я чувствую своим долгом его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета. С 1 сентября я снова простой и свободный доцент», — заявил Денис Кондаков.
Ранее он обратился к студентам и выпускникам, в котором отметил, что в нашей стране наступил момент, когда каждый должен сделать сложный нравственный выбор. Он призвал оставаться самими собой и помнить, что «никто не имеет права заставлять Вас говорить и делать то, чего говорить и делать Вы не хотите».
«Дорогие, горячо любимые студенты и выпускники гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета! Я обращаюсь к Вам как декан и преподаватель. В нашей стране наступил момент, когда каждый из Вас должен сделать сложный нравственный выбор. Я хочу, чтобы Вы помнили, что никто не имеет права заставлять Вас говорить и делать то, чего говорить и делать Вы не хотите. Оставайтесь сами собой, с гордостью несите звание полоцкого студента. Если Вам нужна сейчас или понадобится впредь юридическая консультация, моральная поддержка или иная помощь, обращайтесь ко мне здесь, в чате на MsTeams и т.д. Обнимаю Вас всех», — написал декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков.