В Витебске активисты собирали подписи за отзыв депутатов. Одного человека задержали

В Витебске в последние несколько дней волонтеры собирают подписи горожан, чтобы провести собрания по отзыву депутатов парламента. В субботу, 29 августа, сборщики подписей пришли к Свято-Успенскому собору. Горожане подписывались тайком от милиции, стараясь не привлекать к себе внимание. Однако не обошлось без задержания — несколько силовиков уводили с соборной площади волонтера Елену Кустову. Об этом сообщает TUT.by.

Витебляне собирают подписи под заявлением к главе горсовета Владимиру Белевичу за то, чтобы провести собрания избирателей по отзыву депутатов парламента от всех четырех округов в областном центре. Это экс-мэр города Виктор Николайкин, экс-ректор ВГУ Алексей Егоров, бывший директор универмага Светлана Горваль и бывший директор СШ № 45 Татьяна Автухова.

Всю территорию возле главного витебского православного храма, а также ближайшие улицы Пушкина и Толстого, где ходили сборщики, в субботу днем усиленно патрулировала милиция.

Возле лестницы, ведущей к собору, стоял автобус с силовиками.



В начале четвертого небольшая группа людей собралась на скамейках недалеко от Успенского собора. Горожане видели, что здесь сидят сборщики, и подходили к ним.

За происходящим на соборной площади наблюдал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Витебска — начальник криминальной милиции Владимир Бондарев. Он сообщил сборщикам подписей, а также горожанам, желавшим подписаться, что они «участвуют в несанкционированном мероприятии».



Один из милиционеров объявил в громкоговоритель:

— Уважаемые граждане, вам надо покинуть данное место. Если вы не выполните наше требование, будете задержаны.

Буквально через пару минут после этого несколько силовиков уже уводили в милицейский автобус волонтера Елену Кустову.



Горожане пытались отстоять Елену, но это не получилось.

В адрес милиции возмущенные горожане кричали: «А вы точно милиция, а не гестапо?», «Что, снова 37-й год?», «Одну женщину задерживает целая толпа, вам не стыдно?!».



Еще одному сборщику — парню, удалось убежать.

Позже Елену Кустову отпустили из РОВД — с предупреждением, что за участие в несанкционированных мероприятиях можно получить штраф или административный арест.

После этого волонтеры и горожане больше «не кучковались», не сидели и не стояли на одном месте на улице, всячески старались не привлекать внимание милиции.

Некоторые горожане ставили подпись за отзыв депутатов в кафе.

TUT.BY пообщался с витеблянами, которые выступают за отзыв депутатов.

— Я — за отзыв депутата от Витебского-Горьковского избирательного округа № 17 Виктора Николайкина. Он мог бы принять участие в импичменте президента. Или хотя бы поддержать жителей Витебска, тех, кто выступает против жестокости силовиков и за проведение новых выборов. Есть много фактов насилия, задержаний и т.д. Но, к сожалению, мы видим бездействие со стороны депутата Николайкина, — говорит Влад.

— Лічу, што кожны з нас павінен зрабіць нешта — неабавязкова дзеянне, хаця б сказаць слова супраць таго гвалту, які зараз адбываецца ў краіне. Улада яго спыняць не збіраецца. А ад нашых народных абраннікаў — дэпутатаў, не чуваць ні слова. Таму такой сілай павінны быць мы — народ. Мы павінны прызваць уладу да адказнасці за гвалт, — говорит витеблянка Юлия, которая живет в районе города, где баллотировалась депутат Светлана Горваль.



Свое мнение о событиях в Беларуси после выборов выразил и один из сборщиков, Антон:

— Я устал смотреть на то, что происходит со всеми нами. Устал смотреть на людей, которые не улыбаются никогда. Хочу помочь людям стать счастливее. Делаю вот, что могу, — собираю подписи.