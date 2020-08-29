В Витебске активисты собирали подписи за отзыв депутатов. Одного человека задержали

Фото: TUT.by
Власть
Опубликовано

В Витебске в последние несколько дней волонтеры собирают подписи горожан, чтобы провести собрания по отзыву депутатов парламента. В субботу, 29 августа, сборщики подписей пришли к Свято-Успенскому собору. Горожане подписывались тайком от милиции, стараясь не привлекать к себе внимание. Однако не обошлось без задержания — несколько силовиков уводили с соборной площади волонтера Елену Кустову. Об этом сообщает TUT.by.

Витебляне собирают подписи под заявлением к главе горсовета Владимиру Белевичу за то, чтобы провести собрания избирателей по отзыву депутатов парламента от всех четырех округов в областном центре. Это экс-мэр города Виктор Николайкин, экс-ректор ВГУ Алексей Егоров, бывший директор универмага Светлана Горваль и бывший директор СШ № 45 Татьяна Автухова.

Всю территорию возле главного витебского православного храма, а также ближайшие улицы Пушкина и Толстого, где ходили сборщики, в субботу днем усиленно патрулировала милиция.

Возле лестницы, ведущей к собору, стоял автобус с силовиками.

В Витебске активисты собирали подписи за отзыв депутатов. Одного человека задержали
Фото: TUT.by

В начале четвертого небольшая группа людей собралась на скамейках недалеко от Успенского собора. Горожане видели, что здесь сидят сборщики, и подходили к ним.

За происходящим на соборной площади наблюдал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Витебска — начальник криминальной милиции Владимир Бондарев. Он сообщил сборщикам подписей, а также горожанам, желавшим подписаться, что они «участвуют в несанкционированном мероприятии».

Один из милиционеров объявил в громкоговоритель:

— Уважаемые граждане, вам надо покинуть данное место. Если вы не выполните наше требование, будете задержаны.

Буквально через пару минут после этого несколько силовиков уже уводили в милицейский автобус волонтера Елену Кустову.

Горожане пытались отстоять Елену, но это не получилось.

В адрес милиции возмущенные горожане кричали: «А вы точно милиция, а не гестапо?», «Что, снова 37-й год?», «Одну женщину задерживает целая толпа, вам не стыдно?!».

Еще одному сборщику — парню, удалось убежать.

Позже Елену Кустову отпустили из РОВД — с предупреждением, что за участие в несанкционированных мероприятиях можно получить штраф или административный арест.

После этого волонтеры и горожане больше «не кучковались», не сидели и не стояли на одном месте на улице, всячески старались не привлекать внимание милиции.

Некоторые горожане ставили подпись за отзыв депутатов в кафе.

TUT.BY пообщался с витеблянами, которые выступают за отзыв депутатов.

— Я — за отзыв депутата от Витебского-Горьковского избирательного округа № 17 Виктора Николайкина. Он мог бы принять участие в импичменте президента. Или хотя бы поддержать жителей Витебска, тех, кто выступает против жестокости силовиков и за проведение новых выборов. Есть много фактов насилия, задержаний и т.д. Но, к сожалению, мы видим бездействие со стороны депутата Николайкина, — говорит Влад.

— Лічу, што кожны з нас павінен зрабіць нешта — неабавязкова дзеянне, хаця б сказаць слова супраць таго гвалту, які зараз адбываецца ў краіне. Улада яго спыняць не збіраецца. А ад нашых народных абраннікаў — дэпутатаў, не чуваць ні слова. Таму такой сілай павінны быць мы — народ. Мы павінны прызваць уладу да адказнасці за гвалт, — говорит витеблянка Юлия, которая живет в районе города, где баллотировалась депутат Светлана Горваль.

Свое мнение о событиях в Беларуси после выборов выразил и один из сборщиков, Антон:

— Я устал смотреть на то, что происходит со всеми нами. Устал смотреть на людей, которые не улыбаются никогда. Хочу помочь людям стать счастливее. Делаю вот, что могу, — собираю подписи.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Витебск Витебская область
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«На курсе уже потеряла 700 рублей». Владельцы безотзывных депозитов и эксперты о тающих на глазах деньгах
Растущий доллар вот уже который день щекочет нервы
0100
В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко
Как сообщают читатели TUT.by, загорелся цех сыров завода
0157
Дипмиссии ЕС, США, Великобритании и Швейцарии призвали Минск прекратить политические преследования и провести честные выборы
Дипмиссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского
0136
Конец эксперимента: что стало с белорусской экономикой при Лукашенко
Став президентом Беларуси летом 1994 года, Александр
0194
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)