Банки Беларуси перестали выдавать кредиты на вторичное жилье

Начиная с 27 августа в Беларуси нельзя взять кредит на покупку жилья на вторичном рынке, банки выдают кредиты только на новостройки. Об этом сообщает realty.tut.by.

Приостановка кредитования вторичного жилья банками началась еще в апреле 2020 года. Тогда кредиты на вторичку перестали выдавать АСБ Беларусбанк, Франсабанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ. Одним из последних банков, которые кредитовали покупку жилья на вторичном рынке, был БПС-Сбербанк, где до 27 августа такой кредит можно было взять под 19,99% годовых на срок до 20 лет.

Причина сворачивания кредитования вторичного жилья — в политике Национального банка Республики Беларусь, объясняется в публикации белорусского портала realt.onliner.by.

«Кредитование приостановлено [Национальным банком Республики Беларусь] из-за ограничения операций по доступности кредитов овернайт, которые поддерживают ликвидность», — приводятся в материале онлайн-издания слова одного из сотрудников приостановившего выдачу кредитов БНБ-Банка.

Кредиты на покупку жилья в новостройках продолжают выдавать. Например, взять жилищный кредит на новостройку можно в Белинвестбанке под 13,5% годовых. Также в стране продолжают работать совместные специальные программы кредитования от застройщиков и банков.

Действующее жилищное кредитование в Беларуси не является ипотечным. Закон об ипотеке в нашей стране должен начать действовать в октябре 2020 года (соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в апреле 2020 года). По новому закону, ипотека будет распространяться на готовое зарегистрированное жилье на первичном и вторичном рынках, а также на земельный участок, на котором находится приобретаемое жилье. При этом взять в ипотеку квартиру в строящемся доме в по-прежнему будет нельзя.

Среди кредитных инструментов для покупки вторичного жилья в Беларуси остался лизинг. По информации realty.tut.by, такие услуги в стране оказывает «Райффайзен-Лизинг» и «Авангардлизинг». Основное отличие лизинга недвижимости от классической ипотеки — значение залога. При ипотеке залог является одним из ключевых факторов предоставления жилищного кредита. При лизинге залог играет вторичную роль, так как предоставляемое клиенту жилье является собственностью лизингодателя.

В первом полугодии ситуацию на рынке жилья Беларуси, как и в большинстве стран, определяли экономические последствия COVID-19: было зафиксировано падение сделок, цены снизились до 5–7%. По прогнозам опрошенных РБК экспертов, если в стране продолжится ослабление национальной валюты и ухудшение условий кредитования, то снижение цен на недвижимость не заставит себя долго ждать.