Банки Беларуси перестали выдавать кредиты на вторичное жилье

Начиная с 27 августа в Беларуси нельзя взять кредит на покупку жилья на вторичном рынке, банки выдают кредиты только на новостройки. Об этом сообщает realty.tut.by.
Приостановка кредитования вторичного жилья банками началась еще в апреле 2020 года. Тогда кредиты на вторичку перестали выдавать АСБ Беларусбанк, Франсабанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ. Одним из последних банков, которые кредитовали покупку жилья на вторичном рынке, был БПС-Сбербанк, где до 27 августа такой кредит можно было взять под 19,99% годовых на срок до 20 лет.
Причина сворачивания кредитования вторичного жилья — в политике Национального банка Республики Беларусь, объясняется в публикации белорусского портала realt.onliner.by.
Минфин России предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы
«Кредитование приостановлено [Национальным банком Республики Беларусь] из-за ограничения операций по доступности кредитов овернайт, которые поддерживают ликвидность», — приводятся в материале онлайн-издания слова одного из сотрудников приостановившего выдачу кредитов БНБ-Банка.
Кредиты на покупку жилья в новостройках продолжают выдавать. Например, взять жилищный кредит на новостройку можно в Белинвестбанке под 13,5% годовых. Также в стране продолжают работать совместные специальные программы кредитования от застройщиков и банков.
Действующее жилищное кредитование в Беларуси не является ипотечным. Закон об ипотеке в нашей стране должен начать действовать в октябре 2020 года (соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в апреле 2020 года). По новому закону, ипотека будет распространяться на готовое зарегистрированное жилье на первичном и вторичном рынках, а также на земельный участок, на котором находится приобретаемое жилье. При этом взять в ипотеку квартиру в строящемся доме в по-прежнему будет нельзя.
Среди кредитных инструментов для покупки вторичного жилья в Беларуси остался лизинг. По информации realty.tut.by, такие услуги в стране оказывает «Райффайзен-Лизинг» и «Авангардлизинг». Основное отличие лизинга недвижимости от классической ипотеки — значение залога. При ипотеке залог является одним из ключевых факторов предоставления жилищного кредита. При лизинге залог играет вторичную роль, так как предоставляемое клиенту жилье является собственностью лизингодателя.
«На курсе уже потеряла 700 рублей». Владельцы безотзывных депозитов и эксперты о тающих на глазах деньгах
В первом полугодии ситуацию на рынке жилья Беларуси, как и в большинстве стран, определяли экономические последствия COVID-19: было зафиксировано падение сделок, цены снизились до 5–7%. По прогнозам опрошенных РБК экспертов, если в стране продолжится ослабление национальной валюты и ухудшение условий кредитования, то снижение цен на недвижимость не заставит себя долго ждать.