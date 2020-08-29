«На курсе уже потеряла 700 рублей». Владельцы безотзывных депозитов и эксперты о тающих на глазах деньгах

Дмитрий тоже оказался новичком в депозитных делах. Говорит, в конце мая решил открыть вклад в белорусских рублях.

— До этого хранил в валюте и «под матрасом», и, как оказалось, не зря, — рассказывает он. — На данный момент у меня открыто два депозита в «белках». Один из депозитов я открыл в августе 2019 года на 13 месяцев под 12,2% годовых. На тот момент было довольно спокойное время, ни о «короне», ни о других экономических проблемах даже и не думал.

Мужчина говорит, что на этом депозите должен был заработать около 3400 рублей, но сейчас из-за курса он в минусе на 1400$ в эквиваленте

— В конце мая я открыл еще один короткий депозит на 100 дней под 13,5%. На нем должен был заработать около 700 руб. Сейчас уже минус $600 в эквиваленте, — объясняет он. — Итого общий минус составил уже $2000 в эквиваленте. Но срок депозитов еще не подошел к концу (один забирать в начале сентября, второй в конце). И это, возможно, не предел.

Еще один наш читатель Дмитрий держит депозит в «Банке Дабрабыт». Срок заканчивается в апреле. Вкладчик говорит, что снять сейчас его не может, кусает локти.

— Что будет с моим депозитом в апреле, неизвестно. Отдадут ли деньги в принципе? — вздыхает он. — Понимаю, что могут не долежать.

Аналогичная ситуация и у Павла, который оставил на безотзывном депозите 1000 рублей до апреля будущего года. Говорит, основную сумму снял еще до выборов: часть перевел в доллары по курсу 2,4, часть потратил.

Мнение изнутри: «Если бы не безотзывные депозиты, нам бы был просто капец»

Источник Onliner в одном из банков страны рассказал, что с 24 августа из банков Беларуси активно забирают рублевые и долларовые депозиты.

— Но не только их, многие просто снимают наличку с текущих счетов и карточек со словами, что при нынешней власти деньги в банки не понесут, — рассказали нам. — Пытаются снимать и безотзывные депозиты — по разным причинам. Но не у всех получается. Нацбанк прекратил выдачу денег на поддержание. Сейчас на межбанке ставки по 12% и выше — понятно, что это невыгодно. Когда будет дно? До дна еще далеко. Но одно хорошо: безотзывные вклады. Если бы не они, то нам был бы просто капец. Курс сразу взлетел бы, и очень сильно.

Компетентно. «Нацбанк скорее согласится с повышением инфляции и девальвацией, чем с падением отдельных банков»

— К сожалению, пока оперативной статистики по снятию вкладов нет, она будет в середине сентября, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Что касается июля, то в этом месяце белорусы сняли 108 млн рублей, притом что с начала года было всего снято 207 млн. При этом оставалось 4,9 млрд рублей всех срочных депозитов. Считается, что две трети из них — это безотзывные депозиты, треть — отзывные. Выходит, что потенциал для немедленного снятия — 1,6—1,7 млрд рублей. Сколько из них успели снять, мы еще не знаем.

Что касается валютных депозитов, то в июле отток срочных депозитов составил $73 млн, а с начала года — $654 млн. На 1 августа оставалось $5,5 млрд срочных валютных депозитов.

Что будет, если все депозиты в конце концов снимут? По словам аналитика, здесь есть еще много параметров, которые нужно учитывать.

— Клиенты снимают депозиты — ухудшается ликвидность у банков, — объясняет он. — Банки могут какими-то способами поддерживать ее. Это может быть рефинансирование от Нацбанка, банки могут привлекать какие-то кредиты на межбанковском рынке. Если это банки с иностранным участием, они могут привлекать что-то от материнских компаний. Грубо говоря, изъятие депозитов — это отток, а есть еще варианты притока. Тут важен не сам по себе отток депозитов, а разница между оттоком и притоком. Даже если люди массово забирают депозиты, но Нацбанк готов рефинансировать по нормальным условиям, то вроде бы ситуация не сильно страшная. Другое дело, если идет отток депозитов, а рефинансировать невозможно, это ситуация плохая.

Какие возможности будут у банков с рефинансированием, мы не знаем. Можно четко сказать, что у разных банков будут очень разные возможности. Условно говоря, банкам с российскими учредителями смогут помочь материнские структуры. Возможно, Нацбанк будет как-то помогать государственным банкам, таким как «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и другим. Насколько им хватит возможностей помогать банкам, чтобы сильно не разгонять инфляцию, а за ней девальвацию — вопрос открытый. Поэтому сделать четкий прогноз достаточно сложно.

Будут ли случаи, когда люди не смогут забрать депозиты?

— Непонятно, насколько вероятен сценарий, когда банк не сможет обслуживать своих клиентов, — считает аналитик. — Дело в том, что прямая задача Национального банка заключается как раз в том, чтобы своевременно приходить банкам на помощь в таких ситуациях. Мне кажется, Нацбанк скорее согласится с повышением инфляции и девальвации, чем с падением отдельных банков. Отдельным банкам, особенно небольшим, будут помогать, пока проблема не коснется всей системы.

Аналитик отмечает, что белорусы в данной ситуации ведут себя логично и вполне прагматично, снимая вклады.

— Люди переживают, что если вдруг проблемы в нашей экономике усилятся, то они не смогут получить свои деньги из-за заморозки вкладов или принудительной конвертации валютных вкладов в рублевые, — говорит Иосуб. — Руководство Нацбанка в своих выступлениях говорит о том, что такого никогда не будет. Но было бы смешно и глупо, если бы они сказали: «Да, будет». Думаю, нигде в мире перед заморозкой вкладов никого заранее не предупреждали.

Глобально в нашей стране произошла утрата доверия ко всем государственным институтам, к закону и праву. На самом деле люди боятся не того, что происходит в банковской системе, или того, что Нацбанк может сделать что-то не так. Люди глобально не верят ни в какие гарантии государства и в то, что оно декларирует, а также ни в какие законы, в частности в те, которые защищают наши вклады.

Если не верить никаким законам и институтам, то странно было бы верить в национальную валюту и гарантии. Поведение людей вполне объяснимо и рационально.