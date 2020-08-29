В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Как сообщают читатели TUT.by, загорелся цех сыров завода «Савушкин продукт». По данным местных жителей, дым виден над заводом «Савушкин продукт». На месте работает пять автомобилей МЧС, две скорые, а также аварийная газовая служба.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре в цехе по производству молочной продукции.

«Орша, ул. 1-ого мая, работают подразделения МЧС. Дым из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 пожар локализован, сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара», — сообщили в МЧС.

Примечательно, что вчера туда приезжал Александр Лукашенко, о чем сообщал «Витебский Курьер«. Посещая предприятие, Лукашенко предполодил, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке в ближайшее время. Неужели предсказание уже начало сбываться?