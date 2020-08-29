В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Главное
Опубликовано

Как сообщают читатели TUT.by, загорелся цех сыров завода «Савушкин продукт». По данным местных жителей, дым виден над заводом «Савушкин продукт». На месте работает пять автомобилей МЧС, две скорые, а также аварийная газовая служба.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре в цехе по производству молочной продукции. 

«Орша, ул. 1-ого мая, работают подразделения МЧС. Дым из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 пожар локализован, сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара», — сообщили в МЧС.

Примечательно, что вчера туда приезжал Александр Лукашенко, о чем сообщал «Витебский Курьер«. Посещая предприятие, Лукашенко предполодил, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке в ближайшее время. Неужели предсказание уже начало сбываться?

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

С 2019 по 2023 год компания «Савушкин продукт» займется реконструкцией Оршанского молочного комбината. Одна из немногих частных структур, причем по своей воле

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

В Орше горел завод «Савушкин продукт», куда вчера приезжал Лукашенко

Сегодня на проспекте Черняховского в Витебске автомобиль снес дерево, четверо пострадали

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Дипмиссии ЕС, США, Великобритании и Швейцарии призвали Минск прекратить политические преследования и провести честные выборы
Дипмиссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского
0120
Конец эксперимента: что стало с белорусской экономикой при Лукашенко
Став президентом Беларуси летом 1994 года, Александр
0170
Ореховый Спас: что можно делать сегодня
29 августа празднуется Ореховый Спас. Согласно церковному
0141
Возле Гомеля и Бобруйска летал разведывательный дрон США, но ВВС Беларуси его не заметили
В среду 26 августа авиалюбители из Польши обратили
0204
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)