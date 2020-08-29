Кроссоверы Peugeot подорожали в России

Производство
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Французская компания Peugeot подняла цены на две свои модели из трех представленных в России. В августе 2020 года существенно выросли цены на две модели Peugeot – кроссоверы Пежо 3008 и Пежо 5008. Все комплектации поулярных кроссоверов 3008 и 5008 стали дороже на 50 тыс рублей или на 1,9 – 2,7% по сравнению с предыдущими ценами.

Как стало известно, теперь стоимость седана Пежо 408 не изменилась.

В настоящее время цены на кроссовер Пежо 3008 начинаются 1 909 000 рублей; полноразмерный семиместный Peugeot 5008 доступен на российском рынке от 2 229 000 рублей.

Предыдущее повышение цен на автомобили Peugeot в марте текущего года. Весной прибавил в цене весь модельный ряд французского бренда Peugeot. При этом ремонт Пежо по прежнему стоит недорого.

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