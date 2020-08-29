Дипмиссии ЕС, США, Великобритании и Швейцарии призвали Минск прекратить политические преследования и провести честные выборы

Дипмиссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленных в Минске, выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти прекратить применение насилия и преследования по политическим мотивам.

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам», — говорится в совместном заявлении дипмиссий, опубликованном представительством ЕС.

Они призвали власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека, передает Интерфакс-Запад.

«Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — подчеркнуто в заявлении.

Представители дипмиссий стран Запада также отметили, что они стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан.

«Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан». «Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси», — подчеркнули там.

Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии заявляют о своей солидарности с народом Беларуси и присывают власти к соблюдению основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов.