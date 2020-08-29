Возле Гомеля и Бобруйска летал разведывательный дрон США, но ВВС Беларуси его не заметили

В среду 26 августа авиалюбители из Польши обратили внимание на разведывательный дрон, который принадлежит ВВС США. Об этом пишет польское издание lublin112.pl.

Маршрут движения беспилотного летательного аппарата пролегал вблизи границ Беларуси. Затем дрон залетел на территорию Беларуси, пролетев поблизости Бобруйска и Гомеля.

Возможной задачей дрона могла быть фиксация передвижения российских войск с территории Брянской области России на территорию Гомельской области Беларуси. Это обусловлено тем, что белорусские воинские части не представляют интереса для США и блока НАТО, потому что белорусскую армию не рассматривают в качестве военного противника. Вторжение же российских войск на территорию Беларуси может резко изменить расклад сил в регионе, что вполне может беспокоить американцев.

Данную информацию пока не подтвердили и не опровергли в Министерстве обороны Беларуси и России.

Полет американского летательного аппарата в Беларуси не заметили и не пресекли, в отличие от воздушных шариков на литовской границе, которые несли «антигосударственный» бело-красно-белый флаг. Тогда на «бой» с шариками направили звено ударных вертолетов МИ-24.