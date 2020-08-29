Ореховый Спас: что можно делать сегодня

29 августа празднуется Ореховый Спас. Согласно церковному календарю, в этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя. Праздник совмещает в себе христианские и народные традиции, поэтому третий Спас повелось назвать днем благодарения Господу за хороший урожай хлеба и орехов.
Свое название Ореховый Спас получил в связи с тем, что по народному календарю именно с этого дня заготавливали орехи нового урожая. К концу августа созревают лесные орехи (лещина), а в южных регионах поспевали грецкие орехи.
Что можно делать в этот день:
- посещать церковь;
- печь хлеб из зерна нового урожая;
- проводить ярмарки, на которых каждый должен был купить хотя бы одну безделушку, чтобы год не был безденежным;
- собирать лесные орехи;
- одаривать пирогами и угощениями всех нуждающихся;
- накрывать богатые столы, ведь Успенский пост закончился и можно позволить себе любые блюда, при этом в центре стола должны размещаться мед, яблоки, орехи и хлеб;
- делать заготовки на зиму, в том числе и растительных снадобий;
- засевать поля озимыми;
- чистить колодцы;
- заготавливать банные веники из орешника.Как правильно орехи собирать и зиму предсказать
В этот день наши предки отправлялись в лес собирать орехи и делали это по определенным правилам. Так первый орех нужно было съесть самому, вторым – поделиться с прохожим, а третий в карман положить. Считалось, что такой ритуал поможет уберечься от сглаза и порчи.
А если во время сбора орехов один из них на голову упадет – стоит ждать удачи в делах и денежного достатка. Везение обеспечено и тем, кто найдет сросшиеся между собой орехи. А влюбленные могут разделить их и съесть, чтобы всегда вместе быть.