Ореховый Спас: что можно делать сегодня

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29 августа празднуется Ореховый Спас. Согласно церковному календарю, в этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя. Праздник совмещает в себе христианские и народные традиции, поэтому третий Спас повелось назвать днем благодарения Господу за хороший урожай хлеба и орехов.

Свое название Ореховый Спас получил в связи с тем, что по народному календарю именно с этого дня заготавливали орехи нового урожая. К концу августа созревают лесные орехи (лещина), а в южных регионах поспевали грецкие орехи.

Что можно делать в этот день:

  • посещать церковь;
  • печь хлеб из зерна нового урожая;
  • проводить ярмарки, на которых каждый должен был купить хотя бы одну безделушку, чтобы год не был безденежным;
  • собирать лесные орехи;
  • одаривать пирогами и угощениями всех нуждающихся;
  • накрывать богатые столы, ведь Успенский пост закончился и можно позволить себе любые блюда, при этом в центре стола должны размещаться мед, яблоки, орехи и хлеб;
  • делать заготовки на зиму, в том числе и растительных снадобий;
  • засевать поля озимыми;
  • чистить колодцы;
  • заготавливать банные веники из орешника.Как правильно орехи собирать и зиму предсказать

    В этот день наши предки отправлялись в лес собирать орехи и делали это по определенным правилам. Так первый орех нужно было съесть самому, вторым – поделиться с прохожим, а третий в карман положить. Считалось, что такой ритуал поможет уберечься от сглаза и порчи.

    А если во время сбора орехов один из них на голову упадет – стоит ждать удачи в делах и денежного достатка. Везение обеспечено и тем, кто найдет сросшиеся между собой орехи. А влюбленные могут разделить их и съесть, чтобы всегда вместе быть.

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