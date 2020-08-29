Ореховый Спас: что можно делать сегодня

29 августа празднуется Ореховый Спас. Согласно церковному календарю, в этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя. Праздник совмещает в себе христианские и народные традиции, поэтому третий Спас повелось назвать днем благодарения Господу за хороший урожай хлеба и орехов.

Свое название Ореховый Спас получил в связи с тем, что по народному календарю именно с этого дня заготавливали орехи нового урожая. К концу августа созревают лесные орехи (лещина), а в южных регионах поспевали грецкие орехи.

Что можно делать в этот день: