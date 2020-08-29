Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларусь

Макрон
Фото REUTERS
Власть
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси и предостерег его от силового вторжения в Беларусь. Передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок», — заявил Макрон.

Макрон считает, что вмешательство нежелательно.

«Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — добавил он.

Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить Александра Лукашенко в целесообразности посредничества.

Путин 27 августа заявил, что российские силовики готовы прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси.

Путин не настроен на посредничество в переговорах Лукашенко и оппозиции. Он рассматривает только возможность силового решения политического кризиса в Беларуси, вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Путин занял четкую позицию — защищать режим от падения. Многие политики в России предрекают развал своей системы власти и страны в случае, если режим Лукашенко падет. Лидер Российских коммунистов призвал помочь Лукашенко, потому что, по его словам, «решается вопрос о будущем наших детей, и внуков, о будущем России».

Лидер российских коммунистов-империалистов сказал, что от этого решения зависит «завтра и послезавтра России». Он заявил, что вся Россия «должна подняться на защиту наших исторических завоеваний — нашей дружбы, нашего Союзного государства». 

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