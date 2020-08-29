Пытаясь вернуть возлюбленную, житель Новополоцка сжег её автомобиль

Новоплочанин сжёг «Мерседес», пытаясь вернуть бывшую девушку, передает УВД Витебского облисполкома.

38-летний новополочанин отправился в Россоны, чтобы наладить отношения с бывшей сожительницей. Глубокой ночью он отыскал дом, где жила девушка, а также её сестра со своим молодым человеком.

Когда отвергнутый новополочанин понял, что разговор ни к чему не приведёт, то решил выместить зло на припаркованной рядом машине. Мужчина облил крышу и капот «Мерседеса» горючей жидкостью, затем поджег автомобиль и уехал. К приезду милиции и спасателей автомобиль серьезно пострадал. В отношении подозреваемого, который уже имеет за плечами несколько судимостей, возбуждено уголовное дело.