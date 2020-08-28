В Беларуси заблокировали доступ к сайтам naviny.by и NN.by

Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером в пятницу, 28 августа: доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. Об этом TUT.by сообщил один из интернет-провайдеров.

Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

«Наша Ніва» сообщила в Telegram, что продолжает работу в этом мессенджере: https://t.me/nashaniva.



Naviny.by также есть в Telegram: https://t.me/naviny_by.

Напомним, что ровно неделю назад мы сообщили, что в Беларуси заблокированы более 70 сайтов — они попали в «черный список» БелГИЭ, который формируется на основании решений Министерства информации. В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Мы попытались узнать, в чем причина, однако в министерстве получить комментарий не удалось.

Позже владелец одного из заблокированных интернет-ресурсов pyx.by, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, показал приказ Министерства информации Республики Беларусь «Об ограничении доступа».

«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь, — говорится в документе. — В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти: https://primaries.by, http://udf.by, https://masheka.by, https://progomel.by, https://pyx.by, https://tip.by, https://virtualbrest.by, «Витебский Курьер» (http://vkurier.by), https://015.by/search/».