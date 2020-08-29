Лукашенко: многие частные предприятия ведут себя подло

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Сегодня Александр Лукашенко посетил ООО «Савушкин-Орша», где заметил, что государственные и частные предприятия должны работать с одинаковой эффективностью, передает МогилевОнлайн.

Он заметил, что протесты, по его мнению, скоро закончатся, и следует особое внимание уделить экономике, и примером успешного развития может служить ООО «Савушкин-Орша», которое является одним из лидеров по эффективности в своем регионе. Особо Лукашенко отметил, что некоторые частные компании «подло себя ведут», потому что раньше они были преданы ему, а теперь, когда почувствовали, что власть может смениться, решили переметнуться.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежности и преданности государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие, которых я собственными руками создавал, подло себя ведут. Думали, власть другая будет и побежали куда-то», — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, президент отметил, что мнение может быть у каждого свое, но это не причина для «ломать страну», особенно, когда над ней нависла угроза из-за границы.

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не ломают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая должна быть».

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