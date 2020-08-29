Основатели EPAM и PandaDoc рассказали о настроениях айтишников

После выборов президента Беларуси в Минске и других городах несколько недель не стихают протестные акции, собирающие десятки тысяч человек. Многие представители ИТ-индустрии выступили в поддержку протестующих. В ролике на YouTube-канале «Русские норм!» основатели PandaDoc, EPAM Systems и Rozum Robotics рассказали о настроениях резидентов ПВТ и собственных планах по перевозу сотрудников в другие страны. TUT.by цитирует их слова.



Микита Микадо, сооснователь PandaDoc

— В случае победы режима Беларусь превратится в Северную Корею, которая находится в Европе. В очередной дотационный центр, регион для России. Совершенно понятно, что после всего, что произошло, санкции ЕС и США будут только расти.

Беларусь уже убыточная страна, которая станет еще более убыточной, кредитов нам никто не даст. То, что произойдет с людьми, — массовая эмиграция. Мы проводили опрос своих сотрудников, 80% выступают за переезд. Не представляю, каким образом дальше что-то в принципе будет возможно в Беларуси — в первую очередь в ИТ. Ведь айтишники — мобильные.



Мы точно будем вывозить свой бизнес. Настроение в ПВТ — такое же. Мы — компания средняя, а огромные компании думают, что если он (Лукашенко. — Прим. ред.) останется, то всё — больше тут делать нечего.

Аркадий Добкин, основатель EPAM Systems

— Безусловно, компания рассматривает разные варианты. Во-первых, люди в ИТ достаточно мобильны. Это люди, которые, как правило, говорят на неплохом английском языке. Люди, которые путешествуют по миру, общаются с миром в их ежедневной жизни.

Как эти люди прореагируют? Возможно, это будет самый большой исход этой категории людей из страны за последние 30 лет, больше, чем 20 лет назад. Одной из причин создания ПВТ было сделать так, чтобы таланты не уезжали.



Многие компании сегодня вывозят сотрудников. Мы работаем в Беларуси 27 лет, планов покидать Беларусь у нас нет. Планы, как себя трансформировать или как нам придется себя трансформировать, безусловно, есть. Будем смотреть, что происходит.

Михаил Чупринский, совладелец Rozum Robotics

На вопрос, уедут ли многие, если Александр Лукашенко останется у власти, Михаил ответил:

— Да, совершенно точно, да. Конечно, поедут те, кто может свои навыки продать. У кого есть хоть какие-то запасы, чтобы уехать. Сейчас бесконечные чаты полны обсуждений, какая страна лучше, куда проще уехать. Самый популярный вопрос на собеседованиях — а что у вас с релокейтом, куда вы можете вывезти меня.



На вопрос, планируется ли какой-то сценарий релокации сотрудников, Михаил ответил следующее:

— Мы прорабатываем разные сценарии, начиная просто с эвакуации. То есть собрались, развернулись и лесами ушли куда-то. Сейчас объективно проще всего уйти лесами Смоленщины, но уровень защиты неясен. В Украине чуть попроще с защитой, уйти туда чуть посложнее.

— А чего вы ждете?

— Инаугурации (Лукашенко. — Прим. ред.). Если она состоится, это будет для меня лично точкой невозврата и поводом искать для компании, сотрудников и себя самого желательно вдумчивые и последовательные места для переезда. По возможности, минимизируя потери.