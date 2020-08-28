Лукашенко пообещал показать Литве и Польше, что такое санкции

Власть
Опубликовано

На встрече с работниками ОАО «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко сделал ряд очередных громких заявлений. В частности, он пообещал ввести санкции в отношении Польши и Литвы.

«Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) баражировали, теперь они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции  — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Александр Лукашенко.

В хамском стиле он обвинил соседние страны в том, что они пресытились пищей из-за слишком хороших условий жизни и забыли что такое Беларусь.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами … посмотрим, кто еще кого напугает», — подчеркнул президент.

Также он поручил правительству переориентировать все торговые потоки Беларуси с литовских портов на другие. Поскольку 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву (это неподтвержденные данные, источником которых ялаяется сам Лукашенко — прим.) — такое решение будет ударом по экономике соседнего государства, считает Лукашенко.

Он гневно обещал «поставить на место» соседние страны, которые, по его мнению, имеют слишком хорошие условия жизни, поэтому не понимают движения души белорусского политика.

«Зажрались. Поэтому поставим на место», — со знанием дела заявил Лукашенко.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать, а что нельзя

Минфин предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы

Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Александр Лукашенко
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке
За границей должны подумать, во что может превратиться
0196
Лукашенко в Орше: Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства
Александр Лукашенко 28 августа посетил предприятие
0181
МИД Украины заявил о прекращении контактов с Беларусью
Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью.
0178
Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию
0198
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)