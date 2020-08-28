Лукашенко пообещал показать Литве и Польше, что такое санкции

На встрече с работниками ОАО «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко сделал ряд очередных громких заявлений. В частности, он пообещал ввести санкции в отношении Польши и Литвы.

«Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) баражировали, теперь они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Александр Лукашенко.

В хамском стиле он обвинил соседние страны в том, что они пресытились пищей из-за слишком хороших условий жизни и забыли что такое Беларусь.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами … посмотрим, кто еще кого напугает», — подчеркнул президент.

Также он поручил правительству переориентировать все торговые потоки Беларуси с литовских портов на другие. Поскольку 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву (это неподтвержденные данные, источником которых ялаяется сам Лукашенко — прим.) — такое решение будет ударом по экономике соседнего государства, считает Лукашенко.

Он гневно обещал «поставить на место» соседние страны, которые, по его мнению, имеют слишком хорошие условия жизни, поэтому не понимают движения души белорусского политика.