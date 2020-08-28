В Оршанском районе произошла смертельная авария

Смертельное ДТП произошло в Оршанском районе: 2 человека погибли и 1 госпитализирован. Об этом этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 15 часов 27 августа на 5 км автодороги «Андреевщина-граница Дубровенского района» вблизи деревни Митьковщина.

Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», не справился с управлением, совершил столкновение с автобусной остановкой и съехал в кювет.

В результате ДТП 2 пассажира погибли на месте, 1 пассажир с травмами доставлен в ОГБ 1 им Семашко. Их личность устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.