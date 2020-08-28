Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Толочинского райпо на полгода

Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации признанного банкротом Толочинского районного потребительского общества на 6 месяцев и назначил судебное заседание по вопросу ее завершения на 12 февраля 2021 года, передает БелТА.

Определение вынесено с учетом решения общего собрания кредиторов организации, которым утвержден новый план ликвидации должника. Это позволит увеличить общую сумму удовлетворенных требований кредиторов за счет более полной распродажи имущества.

За период ликвидационного производства погашена задолженность почти на Br170 тыс., что составляет 5,64% от суммы долгов, включенных в реестр требований кредиторов. В частности, удалось погасить более чем на 73% задолженность перед кредиторами третьей очереди (обязательства по платежам в бюджет). В ходе ликвидации проведено 6 аукционов, на которых реализовано 4 строения, 3 объекта движимого имущества и 4 единицы автотранспорта на общую сумму около Br206,7 тыс. Взыскана дебиторская задолженность, а также суммы недостач и ущерба с виновных лиц в общем размере более Br350 тыс.

Вместе с тем с учетом количества и состояния имущества должника не удалось завершить ликвидационные мероприятия в срок, установленный судом. По информации антикризисного управляющего Николая Миронова, в процессе подготовки документов на объекты недвижимости возникли многочисленные сложности. В частности, ранее при регистрации зданий и сооружений были допущены несоответствия по целевому назначению зарегистрированных капитальных строений и земельных участков, наименованию объектов. На значительную часть недвижимого имущества не были оформлены правоустанавливающие документы либо оформлены на дочерние предприятия Толочинского райпо, реорганизованные путем присоединения. Много времени ушло на поиск документов, подтверждающих правопреемство райпо на земельные участки и недвижимость, зарегистрированные на сельские потребительские общества Толочинского района. На данный момент получены регистрационные документы и переданы для проведения независимой оценки в отношении 3 зданий, а также завершается работа по формированию 12 земельных участков.

Решением экономического суда Витебской области в августе 2019 года Толочинское райпо признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство.

Организация зарегистрирована Витебским облисполкомом в октябре 1999 года, специализировалась на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общественного питания. По данным на начало августа 2020 года, численность работников райпо составила 16 человек.