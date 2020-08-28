Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы — Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий

Государственные и частные предприятия должны работать одинаково эффективно об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Оршу, передает БелТА.

Посещая ООО «Савушкин-Орша», Александр Лукашенко поинтересовался, какие еще молокоперерабатывающие предприятия в области работают с такой же рентабельностью, как это. По словам губернатора Витебской области Николая Шерстнева, это практически все заводы по производству сыров, в частности, в Верхнедвинске, Поставах, Браславе. В пример главе государства также привели Глубокский молочноконсервный комбинат.

Президент подчеркнул, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание. Александр Лукашенко также обратил внимание: все производства должны работать в равных условиях.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти. Не должно быть большой разницы между Мошенским и Шерстневым и так далее», — подчеркнул глава государства. — Нам надо поставить в равные условия и «Савушкин продукт», и все эти предприятия, начиная с сырьевых зон».

«Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежности и преданности государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие, которых я собственными руками создавал, подло себя ведут, — заявил Александр Лукашенко. — Думали, власть другая будет и побежали куда-то».

Президент отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей». «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не ломают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая должна быть», — считает он.