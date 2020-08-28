Лукашенко заявил в Орше, что Запад может подвергнуть Беларусь ядерной бомбардировке

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси «полыхнет», заявил Александр Лукашенко, общаясь с коллективом ООО «Савушкин-Орша», пишет Радио Свобода.

«Надо усмириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь, в Беларуси, полыхнет», — сказал Лукашенко.

Он напомнил о заявлении «соседа и хорошего друга Владимира Путина» о «резерве для Беларуси».

«Мы с президентом России понимаем, что может быть, если провороним и превратимся в театр военных действий. Им на Западе не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий „Центр“ бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку».

Александр Лукашенко не сомневается, что «военная угроза» вполне реальна.

«То, что я вас напрягаю по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, то слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета к нашей территории. Для меня это как главнокомандующего вопрос. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — предположил Лукашенко, признавшись, что в ответ на это привел армию в боевую готовность.

Также он отметил, что на фоне внешних угроз вынужден держать определенный резерв военных с учетом общественно-политической обстановки.