Впервые за 10 лет в Витебске откроется новая школа

Новая школа №47 в витебском микрорайоне Билево примет учеников 1 сентября. Последний раз в городе такое событие было 10 лет назад.

Сегодня в школе уже формируют будущие классы и педагогический коллектив. Учиться здесь будут около двух тысяч ребят. На стенах школы есть подсказки, чтобы никто не заблудился во всех корпусах и переходах. Современное мультимедийное оборудование, можно проводить презентации, показывать кино, сообщает ОНТ.

Также в школе будут тир, большой спортивный и гимнастический залы. На улице уже установлены площадки для баскетбола, волейбола, беговые дорожки, комплексы для занятий воркаутом, большое и мини-футбольное поля. Освещение на этих объектах позволит заниматься не только днем.

Школа носит имя генерала Евгения Ивановского – уроженца Витебской области, который в годы войны участвовал в освобождении Беларуси.

Инвестиции с начала возведения объекта составили Br23,8 млн, в том числе в этом году — Br3,5 млн.