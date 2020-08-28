Лукашенко в Орше: Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства

Фото: president.gov.by
Главное
Опубликовано

Александр Лукашенко 28 августа посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» во время поездки в Оршу. Он сказал, что городу, району и его жителям пока гордиться нечем, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района.

— Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, — сказал он. — Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку, приводит слова президента TUT.by.

В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Александру Лукашенко, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная. Лукашенко поинтересовался, как развиваются сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, нефтепереработка и каким будет к концу года валовой региональный продукт. Ожидается, что этот показатель по итогам годам не доберет 1−2%.

Лукашенко также рассказали о строительстве в регионе новых сельскохозяйственных производств. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах.

— Зачем на уровень президента тянуть это? — спросил он. — Вы же хотите полномочия передать сверху вниз. Вот и забирайте их. Почему президент должен решать: будет сам колхоз это строить со своими людьми или ПМК.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать, а что нельзя

Минфин предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы

Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Александр Лукашенко Николай Шерстнев ООО «Савушкин-Орша»
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
На Миорском металлопрокатном заводе выпущена первая товарная продукция
Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную
067
МИД Украины заявил о прекращении контактов с Беларусью
Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью.
098
Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию
0119
Как ОМОН блокировал Красный костел
Вечером 26 августа ОМОН закрыл людей в Красном костеле, сообщают Naviny.
0116
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)