Лукашенко в Орше: Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства

Александр Лукашенко 28 августа посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» во время поездки в Оршу. Он сказал, что городу, району и его жителям пока гордиться нечем, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района.

— Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, — сказал он. — Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку, приводит слова президента TUT.by.

В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Александру Лукашенко, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная. Лукашенко поинтересовался, как развиваются сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, нефтепереработка и каким будет к концу года валовой региональный продукт. Ожидается, что этот показатель по итогам годам не доберет 1−2%.

Лукашенко также рассказали о строительстве в регионе новых сельскохозяйственных производств. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах.