На Миорском металлопрокатном заводе выпущена первая товарная продукция

Фото Миорского металлопрокатного завода
Производство
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Миорский металлопрокатный завод выпустил первую товарную продукцию — нагартованную холоднокатаную сталь, сообщил генеральный директор предприятия Петр Шимукович, передает БелТА.

Руководитель завода отметил, что производство состоит из пяти основных технологических единиц оборудования. Первая — стан холодной прокатки. На нем выпускается нагартованный холоднокатаный лист, который является сырьем для последующей переработки, и товаром, который можно продать.

«Об объемах выпуска первой товарной позиции речь сейчас не идет, работа идет в режиме пусконаладки. Наша главная задача — полностью отработать программу пусконаладочных работ, холодных и горячих испытаний для первых четырех основных единиц оборудования. Планируется, что это займет месяц», — подчеркнул Петр Шимукович.

Налаживанием производственного процесса занимается команда шефмонтажа от поставщика основного оборудования немецкой компании SMS Group. Они обеспечивают подготовку стана холодной прокатки к изготовлению различных типоразмеров продукции. Для этой цели потребуется 140 вагонов горячекатаного проката толщиной до 4 мм — это 7,5 тыс. т. На стане холодной прокатки он обжимается до толщины 0,2 мм.

Вторая единица основного технологического оборудования — линия электролитической очистки (масса этого сложного комплекса составляет 700 т) 27 августа включена в работу. На нее был подан рулон нагартованного холоднокатаного металла, и на выходе получен чистый. Далее по технологии свернутый в рулоны металл загружается для термической обработки в колпаковые печи отжига. Они будут включены в режиме пусконаладки в первых числах сентября. Затем металл поступит на хранение перед очередной линией основного оборудования — дрессировочным станом. На втором стане металл повторно будет обжат с толщины 0,2 мм до того размера, который требуется покупателю, вплоть до минимального значения в 0,1 мм. Петр Шимукович напомнил, что сейчас основные производители работают с толщиной в 0,13 мм — 0,16 мм. «Именно этими сотыми значениями определяются сегодня высокие требования заказчиков к точности и качеству продукции», — подчеркнул он.

«Металл, полученный на прокатно-дрессировочном стане, — черная жесть. Это вторая товарная позиция завода. Ее выпуск для нас интереснее, поскольку данная продукция имеет более высокую стоимость и широкий рынок сбыта, — отметил Петр Шимукович. — Вместе с тем, как и первая товарная позиция, черная жесть тоже является сырьем для дальнейшей обработки».

Пусконаладочный процесс на последней линии планируется отработать в течение сентября-октября.

 

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