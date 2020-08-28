Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси

Армия
Опубликовано

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от плана, предложенного президентом Владимиром Путиным по возможному силовому вмешательству во внутренние дела Беларуси. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.

Ранее 27 августа Путин сообщил, что в России по просьбе Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи «союзной республике». По словам Путина, российские силовики не отправятся в Беларусь до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля Москвы.

Путин заявил, что силовой резерв не будет использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут определенных границ, не приступят к разбою».

Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Также Лукашенко сказал, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в Беларуси.

В Беларуси на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко постоянно говорит о планах НАТО вторгнуться в Беларусь, однако его опровергли в руководстве НАТО, в Польше и Литве.

Лукашенко умоляет Путина ввести в его страну российские войска. Все может начаться с Витебска

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать, а что нельзя

Минфин предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы

Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко в Орше: Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства
Александр Лукашенко 28 августа посетил предприятие
069
МИД Украины заявил о прекращении контактов с Беларусью
Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью.
098
Как ОМОН блокировал Красный костел
Вечером 26 августа ОМОН закрыл людей в Красном костеле, сообщают Naviny.
0116
Программист поможет учителям, которые открыто расскажут о нарушениях на участках
Платформа Дапамажы.BY создана чуть больше месяца назад.
0112
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)