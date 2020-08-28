Польша отреагировала на план Путина по силовому вмешательству в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от плана, предложенного президентом Владимиром Путиным по возможному силовому вмешательству во внутренние дела Беларуси. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.

Ранее 27 августа Путин сообщил, что в России по просьбе Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи «союзной республике». По словам Путина, российские силовики не отправятся в Беларусь до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля Москвы.

Путин заявил, что силовой резерв не будет использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут определенных границ, не приступят к разбою».

Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Также Лукашенко сказал, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в Беларуси.

В Беларуси на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко постоянно говорит о планах НАТО вторгнуться в Беларусь, однако его опровергли в руководстве НАТО, в Польше и Литве.