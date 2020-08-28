МИД Украины заявил о прекращении контактов с Беларусью

Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью. В последний раз Зеленский общался с Лукашенко еще до 9 августа.

«Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — заявил он.

Не исключено, что площадка по переговорам по Домбассу будет перенесена из Минска в другой город, но, по словам главы МИД Украины, сейчас это не имеет смысла.

Он считает, что сейчас «от Минска в этом процессе только название», так как все встречи проходят онлайн из-за коронавируса.