МИД Украины заявил о прекращении контактов с Беларусью

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Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью. В последний раз Зеленский общался с Лукашенко еще до 9 августа.

«Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — заявил он.

Не исключено, что площадка по переговорам по Домбассу будет перенесена из Минска в другой город, но, по словам главы МИД Украины, сейчас это не имеет смысла.

Он считает, что сейчас «от Минска в этом процессе только название», так как все встречи проходят онлайн из-за коронавируса.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что президент и правительство Украины намерены максимально содействовать белорусам. «И мы очень четко за это высказываемся, что в эти трудные дни мы хотим поддержать братский, дружественный нам народ Беларуси», — говорит он.

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