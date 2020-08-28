Как ОМОН блокировал Красный костел

Вечером 26 августа ОМОН закрыл людей в Красном костеле, сообщают Naviny.by. Свидетели говорят, что было очень страшно. Католическая церковь возмущается, а юрист видит в произошедшем уголовное правонарушение.

Как это было?

На площади Независимости в Минске вечером 26 августа собралось несколько сотен человек, примерно в половине девятого начались задержания. Автозаки заехали прямо на пешеходную часть напротив Красного костела.

Несколько десятков человек, в том числе журналисты, оказалась в костеле — омоновцы заблокировали двери снаружи, никто не мог ни выйти, ни войти. Интернет пропал.

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов вел с площади стрим.

«Это ужасно — я заканчиваю стрим с площади на том, что всё прошло мирно. Вижу, что люди прячутся в костеле от дождя. И тут вся идиллия схлопывается. Зачем было задерживать, зачем запирать людей в костеле, не понимаю. Люди на площади стояли и не представляли никакой угрозы — всё время Красный костел был открыт», — рассказал Свердлов корреспонденту Naviny.by.

В костеле шла служба, двери оказались заблокированы без всяких объяснений со стороны силовиков.

«Жутковато было. Только-только были слышно, как на площади люди скандировали лозунги, а через пять минут снаружи — тишина. В костеле горит свет, через витражи не видно, что происходит. Мы подумали даже, что произошла системная зачистка на площади», — рассказал Павел Свердлов.

Фотожурналист Дарья Сапранецкая тоже была в костеле, когда туда от ОМОНа побежали люди:

«Шла служба, смотрители не знали, что случилось. Пытались открыть одни, другие двери. Ничего непонятно — а вдруг газ какой-то пустят или еще что-то? Было ощущение Хатыни — будто пришли каратели, заперли, и что-то будет происходить. Некоторые люди, которые пришли с площади, начали молиться. Служитель костела предложил молиться иконе, к которой обращаются в отчаянном положении, при безвыходных ситуациях». Дарья рассказала, что среди вбежавших с площади людей были две девочки, бабушка которых осталась снаружи. Они очень боялись за нее. А снаружи остался ОМОН и журналисты Russia Today: «Им работать не мешали. У нас же была неопределенность, не было интернета».

Двери костела разблокировали минут через сорок. Причем, сказал Павел Свердлов, никто из силовиков об этом не сообщил. Женщина, работающая в костеле, в очередной раз попыталась открыть дверь — и та поддалась.

Дарья Сапранецкая добавила, что и после того, как это случилось, некоторые люди остались сидеть на скамьях:

«Боялись выходить, потому что могли оказаться в автозаке. Даже говорили о том, чтобы остаться ночевать в костеле. Когда появился интернет, мы прочитали, что происходит на площади, коллеги сказали, что журналистов не трогают. И некоторые люди выходили с журналистами, которые были в жилетах с обозначениями «пресса». Мы были для них как оберег. Дальше старались идти по освещенным улицам, не заходить во дворы — там был ОМОН».

Костел требует расследовать действия ОМОНа

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который сам нередко ведет службы именно в Красном костеле, «с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооруженными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костеле, имевшем место 26 августа».

«В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костел и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания», — отметил Кондрусевич в заявлении, размещенном на сайте католической церкви в Беларуси. Кондрусевич выразил «протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь».

Архиепископ Кондрусевич настаивает, что «неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, ведется ли проверка в отношении сотрудников ГУВД Мингорисполкома, заблокировавших верующих в Красном костеле, «в МВД проверка не ведется».

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что официальная информация по поводу данного инцидента будет позже. Следственный комитет пока не ответил на вопрос, проводится ли разбирательство.

Уголовный кодекс надо читать

Представители правоохранительных органов своими необоснованными и неправомерными действиями превысили полномочия, считает юрист Дина Шавцова, которая специализируется в сфере правового регулирования свободы вероисповедания.

«В нормальной системе с точки зрения соблюдения законов, прозрачности процесса принятия решений должна последовать проверка. И я считаю, мы должны иметь такие ожидания, мы должны требовать разбирательства. Люди как не могли выйти из костела, так и не могли туда попасть на службу. Это воспрепятствование деятельности религиозных организаций», — отметила юрист

Дина Шавцова напомнила, что существует уголовная ответственность за воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов (ст. 195 УК). Максимальное наказание, согласно статье, — исправительные работы на срок до двух лет.

Согласно закону, милиция до применения спецсредств, ограничений по передвижению, должна предупреждать о своих действиях, чего не было в ситуации с блокированием дверей костела.

Шавцова отметила, что как только представители той или иной конфессии проявляют некую нелояльность к властям, гражданскую позицию, они рискуют потерять устойчивость положения в Беларуси.

Напомним, и католическая, и православные церкви осудили насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан. В ответ Лукашенко велел священникам знать свое место — призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.