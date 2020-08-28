Минфин России предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы

Минфин подготовил правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам. На общих основаниях на их получение не смогут претендовать Беларусь, Армения, Венесуэла и Куба. Об этом сообщает РБК.

Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые — правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовал департамент государственного долга и государственных финансовых активов Минфина 19 августа. В тот же день стало известно о переходе главы этого департамента Константина Вышковского в ВЭБ.РФ (и.о. руководителя департамента стал заместитель Вышковского Петр Казакевич).

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора». В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.

Принятие правил не повлечет автоматического пересмотра существующих межправительственных соглашений о предоставлении госкредитов, отмечается в проекте.

Круг потенциальных заемщиков сужается

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. В качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;

государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;

государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor’s, Fitch) или B3 (Moody’s Investors Service);

государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Беларуси сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.

ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Беларусь, Иран, ЦАР, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже B-/B3 от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле.

По общим правилам Беларусь, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Беларусь и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.

В 2020 году Россия может предоставить другим странам госкредитов на рекордные 295,7 млрд руб. (около $4 млрд по текущему курсу), следует из данных Федерального казначейства. В первом полугодии таких кредитов предоставлено на 65,7 млрд. Список суверенных заемщиков засекречен.

По данным Банка России, долговые требования органов государственного управления России к нерезидентам в иностранной валюте составляют $43,5 млрд.

Программа госкредитов останется секретной

Составление правил предоставления госкредитов — это «логическое продолжение политики Минфина России последних лет»: министерство хочет осложнить использование бюджетных средств в политических целях, сказал РБК научный сотрудник немецкого исследовательского центра SWP Янис Клуге. Для этого создаются бюрократические препоны, которые должны затруднить произвольное выделение средств. «Кремль может обойти правила Минфина, но это потребует политической воли», — рассуждает эксперт. «В долгосрочной перспективе установление таких правил будет вынуждать правительство сокращать финансовую поддержку стран с проблемной кредитной историей», — заключает Клуге.

Погашение основного долга и процентов по госкредитам может быть осуществлено в российских рублях, отмечается в проекте. В сентябре 2019 года Венесуэла впервые выплатила России проценты в рублях по двустороннему долларовому кредиту, после того как долларовые платежи были заблокированы из-за санкций США против венесуэльского правительства.

Помимо государственных финансовых и экспортных кредитов (где важная роль отводится «Росатому», поскольку большинство экспортных кредитов предоставляется на строительство атомных электростанций) Минфин предлагает выделить категорию кредитов на цели официального содействия развитию (official development assistance, ODA). Это разновидность госкредита, выдаваемого на льготных условиях, на невоенные цели, как правило, бедным странам. По данным ОЭСР, в 2019 году Россия выдала таких кредитов на цели содействия развитию на общую сумму $1,1 млрд.

Из проекта Минфина следует, что программа государственных кредитов все равно останется секретной даже после утверждения правил межправительственного кредитования. Часть приложений к проекту правил, касающаяся основных финансовых условий предоставления госкредитов, носит гриф «Для служебного пользования» или «Секретно». Обнародование этих сведений «чревато ослаблением переговорной позиции российской стороны при взаимодействии со странами — потенциальными заемщиками, а также раскрытием коммерчески чувствительной информации», поясняет Минфин.