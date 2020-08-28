Программист поможет учителям, которые открыто расскажут о нарушениях на участках

Платформа Дапамажы.BY создана чуть больше месяца назад. Через нее любой желающий может поддержать средствами, трудоустройством или ценным советом тех, кто поплатился за свободомыслие. Например, членам избирательных комиссий, которые выразили несогласие с результатами президентских выборов и остались без работы. Или участникам мирных акций солидарности — уволенных или оштрафованных руководством за «демарш». Учителям, которые захотят рассказать о нарушениях на участках, пишет rebenok.by.

Создатель платформы — программист Сергей Матюкевич. Парень уже четыре года живет и работает в США, но очень переживает за ситуацию на родине и своих земляков.

— Идея создать онлайн-платформу возникла еще до выборов, когда на слуху была история фельдшера из Лиды, уволенного за то, что озвучил проблемы медиков на встрече с блогером Сергеем Тихановским, — говорит Сергей. — Тогда с помощью краудфандинг-сервиса МоlaМola ему быстро собрали деньги в поддержку. А когда у платформы возникли проблемы, я решил создать схожий проект, посредством которого можно аккумулировать средства, но который сложно ликвидировать. Хотелось предоставить людям удобную возможность переводить деньги друг другу напрямую. Варианты предусмотрели разные: и по номеру телефона, карты, и по ссылке.

Сейчас Сергей с командой активно ищет бывших членов избирательных комиссий, готовых открыто рассказать о нарушениях законодательства, если таковые были на их участках. В случае потери работы программист гарантирует компенсацию полугодовой зарплаты, а также помощь в трудоустройстве. В частности, педагогам предлагают заняться репетиторством и объясняют, как такую деятельность оформить правильно (какие документы собрать, когда платить налоги и так далее). Помимо всего прочего, команда готова заняться поиском учеников.

Если учитель не был членом избиркома, но был уволен, скажем, за участие в митинге или просто демонстрацию гражданской позиции, ему тоже помогут, только без привязки к полугодовому заработку. Сергей распространит информацию, и любой человек, желающий поддержать уволенного учителя, сможет перевести деньги напрямую.

Чтобы получить помощь на платформе, созданной программистом и его командой, надо записать видеоисторию, выложить ее в YouTube, зарегистрироваться на ресурсе dapamazhy.by и загрузить видео там. На данный момент свои материалы опубликовали около 15 человек. В основном это блогеры или просто активные граждане. Среди них — Вячеслав Сикора, педагог дополнительного образования из Гродненской области. С ним не продлили контракт еще до выборов.

— Я нелестно отозвался о силовиках в соцсетях, — рассказывает Вячеслав. — Сначала руководитель не хотела меня увольнять, но потом пришлось. Она не называла истинную причину, но потом сказала: «Ты сам виноват». Я ответил: «Все нормально».

Оставшись без работы, педагог решил реализовать давний проект — записать в студии авторскую песню. А поскольку денег на это не было, обратился в «Дапамажы.бай»:

— Ребята собрали средства буквально за неделю. Спасибо им. Сейчас я нигде не работаю, в государственные учреждения образования меня не берут, как только узнают о гражданской позиции — отказывают. Учусь в автошколе, получаю права категории D, пойду работать на маршрутку, хотя по образованию я — режиссер.

Cергей Матюкевич говорит, что совсем недавно его команда получила видео от еще одного учителя:

— Человек честно рассказал о том, что происходило в избирательной комиссии. Но отказался от финансовой помощи, мотивируя тем, что его еще никто не увольняет. А вообще «по линии членов избиркомов» материальную поддержку пока никто не запросил.

Тем временем на сайте dapamazhy.by под объявлением о сборе средств для членов УИК размещена следующая информация: «Мы временно приостановили сбор средств. В нашем фонде уже есть более 5000$ — этого хватит чтобы полностью компенсировать возможную потерю работы первым 2-3 участникам на полгода. Сбор средств будет возобновлен, как только мы найдем первого участника».

Сергею часто задают вопрос: «А зачем участники платформы должны предоставлять видео?» Он отвечает, что упор на открытость сделан намеренно:

— Таким образом мы с командой решили защитить себя от фейков. Регистрация на сайте проходит через социальную сеть, сразу видна аватарка пользователя и его данные. Если кто-то обманет, это будет очень легко выяснить. Когда на видео распознается лицо, то обязательно найдутся знакомые человека, которые подтвердят или опровергнут подлинность информации. Но есть еще одна причина. Хотим, чтобы благодаря видеоформату, белорусы стали меньше бояться, раскрепостились и показали пример другим.

Поскольку деньги белорусам могут поступать из-за рубежа, Сергей разместил на сайте ссылки на соответствующие статьи Налогового кодекса (чтобы получатели помощи знали, какие суммы облагаются подоходным налогом). При этом автор проекта подчеркивает: ни он, ни его команда не соприкасаются со средствами, аккумулированными в фонде. Все переводы, как уже говорилось выше, осуществляются напрямую.

— Допустим, человек находится за границей и хочет отправить кому-то деньги в Беларусь, — разъясняет Сергей. — Для этого нужно нажать на кнопку «Перевести», после чего генерируются инструкции. В частности, в поле получателя необходимо указать имя-фамилию, скопировать код платежа, сохранить на сайте. Затем этот код поступает на e-mail получателю. По нему человек забирает деньги в отделении банка. Лучших вариантов, как перевести средства из-за рубежа, мы пока не нашли. В пределах Беларуси все проще. При оформлении достаточно указать номер телефона, карты и отправить средства напрямую. Моя цель — сделать доброе дело и помочь каким-то образом людям, которые в этой помощи нуждаются.