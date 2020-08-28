Фестиваль «Славянский базар» планируется сохраниться в новом формате

Мудрость славянских традиций, согласно которым все надо делать загодя, имеет прямое отношении и к организации юбилейного XXX «Славянского базара», стратегию и тактику проведения которого обсудили 27 августа областные руководители Витебска.

Руководитель форума Глеб Лапицкий напомнил, что минувшем июлем международный фестиваль запомнился гостям и хозяевам легендарной встречи «невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей». Претендующий на звание «самого крупного open air Европы», город на Западной Двине, констатировали информационные порталы, восхищал четыре дня исполнением бессмертной классики, хитами и перформансами, ярмарками мастеров и уникальными выставками славянского творчества.

Учитывая совокупность складывающихся обстоятельств, Лапицкий и предложил придерживаться временного промежутка проведения фестиваля в четыре дня. Сокращение сроков, по его мнению, позволит, с одной стороны, «объемно наполнить программу и максимально задействовать все ресурсы». Кроме того, руководитель форума считает целесообразным вновь использовать для фестивальных проектов крытые площадки, которые наиболее востребованы молодежью.