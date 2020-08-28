В Витебском парке «Радужный мир» прошел «Литературный пазл» для детей-инвалидов

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Жизнь
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В Витебском инклюзивном парке «Радужный мир» прошел «Литературный пазл» для детей-инвалидов и детей, которые воспитываются в семьях инвалидов.

Алина Дерябина пришла на мероприятие с подарками для всех организаторов. Девушка имеет инвалидность и при этом рисует изумительные работы в технике батик. Кстати, на площадке инклюзивного парка развернулась мини-ярмарка, где можно было приобрести сувениры, деньги от продажи которых пойдут на добрые дела.

Каждый ребенок, который был на празднике, получил в подарок книгу. Их собирали дети в ходе акции «Подари книгу». Также все участники и организаторы ушли домой с памятными презентами от благотворительного фонда «Жизнь», который был одним из организаторов мероприятия.

«Литературный пазл» получился веселым, ярким и по-настоящему добрым. И пусть такие мероприятия станут ежегодной доброй традицией, а в следующий раз «Радужный парк» соберет еще больше новых друзей и единомышленников.

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