Акция протеста на площади Независимости в Минске: правозащитники сообщают о более чем 200 задержанных

После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. Вечером в Минске массово задерживают работников СМИ, которые освещают события в городе. Об этом сообщает TUT.by. По данным правозащитников, задержано более 200 человек (список обновляется).

Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появились «чернорубашечники» ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.



Около 19.30 на площади начались задержания. По словам нашего корреспондента, людей заводят в автозаки без применения силы.



Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.

С площади увели девять журналистов: их отвели в микроавтобус проверять документы. Среди них журналист TUT.by Алексей Судников, Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Александра Богуславская (DW), журналисты Лента.ру и другие. Там журналистов попросили выключить телефоны и заявили, что доставят «в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы и отпустят».

После 20 часов на площадь прибыла новая группа силовиков, они рассредоточились по краю проспекта Независимости.

К 20.30 на площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН. Люди кричали «Позор!» и «Каждый день!» и стали расходиться. На площади была замечена группа волонтеров Красного Креста.