Акция протеста на площади Независимости в Минске: правозащитники сообщают о более чем 200 задержанных

ОМОН на ступенях Красного костела. Фото: TUT.by
Армия
Опубликовано

После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. Вечером в Минске массово задерживают работников СМИ, которые освещают события в городе. Об этом сообщает TUT.by. По данным правозащитников, задержано более 200 человек (список обновляется).

Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появились «чернорубашечники» ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.

Акция протеста на площади Независимости в Минске: правозащитники сообщают о более чем 200 задержанных
У Красного костела в Минске. Фото: TUT.by

Около 19.30 на площади начались задержания. По словам нашего корреспондента, людей заводят в автозаки без применения силы.

Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.

С площади увели девять журналистов: их отвели в микроавтобус проверять документы. Среди них журналист TUT.by Алексей Судников, Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Александра Богуславская (DW), журналисты Лента.ру и другие. Там журналистов попросили выключить телефоны и заявили, что доставят «в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы и отпустят».

После 20 часов на площадь прибыла новая группа силовиков, они рассредоточились по краю проспекта Независимости.

К 20.30 на площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН. Люди кричали «Позор!» и «Каждый день!» и стали расходиться. На площади была замечена группа волонтеров Красного Креста.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

Россия сформировала силовой резерв для «помощи» Беларуси

Бастовавшие работники ТРК «Витебск» уволены

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

беларусь Лукашенко ОМОН Президент
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко: Мы не допустим обвала национальной валюты
Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит
055
Wargaming и EPAM готовят отъезд своих сотрудников и их семей из Беларуси
Крупнейшие в Беларуси ИТ-компании EPAM и Wargaming
0167
Путин
Путин назвал задержание 33 «боевиков Вагнера» в Беларуси акцией спецслужб США
Владимир Путин рассказал поистине удивительную историю
0194
Лукашенко Путин
Вместо переговоров. Россия сформировала силовой резерв для «помощи» Беларуси
Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных
0169
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)