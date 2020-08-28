Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты. Об этом он заявил на совещании по развитию промышленности.



— Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее, — отметил Лукашенко. — Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.

Он также заявил, что в Беларуси еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы, пишет TUT.by.



— Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну, — подчеркнул он. — Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс.

По словам Лукашенко, ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам: «Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим».

Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга

Лукашенко также рассказал, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании 1 млрд долларов долга.

— Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России. — Прим.) по поводу рефинансирования.



Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед Россией.

— То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — констатировал Лукашенко.

По его словам, значительные валютные поступления ожидаются от экспорта: «Сейчас экспорт наш пошел неплохо, особенно в РФ, КНР. А экспорт — это поступление валюты».

— Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам (не удалось людей поднять). Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9−10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это, — оптимистично заявил Лукашенко.

Напомним, госдолг Беларуси на 1 июля 2020 года составил 52,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 17,5%. Внешний госдолг достиг 18 млрд долларов (прирост на 5,3%).



В 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняла произошедшая в марте девальвация рубля сразу на 15,5% к доллару. В апреле курс рубля укрепился, частично отыграв падение, но в середине августа падение рубля ускорилось, он приближается к своему мартовскому историческому минимуму к доллару.

Ежегодно большую часть суммы долга Беларусь старается рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагалось осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

