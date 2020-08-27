Wargaming и EPAM готовят отъезд своих сотрудников и их семей из Беларуси

Власть
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Крупнейшие в Беларуси ИТ-компании EPAM и Wargaming готовят переезд своих сотрудников за границу, передает TUT.by. Причиной стал политический кризис в стране.

В EPAM отметили, что на фоне политического кризиса в Беларуси руководство компании активно опрашивает сотрудников на предмет переезда. Как только границы Беларуси откроются, их желания будут удовлетворены.

В Wargaming подчеркивают, что никто не поддается панике, а будущее планируется исходя из того, что все сотрудники компании являются членами одной семьи. В частности, там готовы предоставить всю необходимую юридическую и финансовую помощь. В случае форс-мажора Wargaming обещает вывезти за границу своих сотрудников и членов их семей. Новым местом дислокации может стать Киев, Никосия и Санк-Петербург.

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