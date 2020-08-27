Путин назвал задержание 33 «боевиков Вагнера» в Беларуси акцией спецслужб США

Владимир Путин рассказал поистине удивительную историю о том, что российских «боевиков Вагнера» ввезли из России в Беларусь американские и украинские спецслужбы.

Путин с серьезным лицом заявил, что история с задержанием 33 россиян в Беларуси, которых Александр Лукашенко называл «боевиками российской частной военной компании Вагнера«, оказалась операцией спецслужб США и Украины.

Напомним, что наёмники ЧВК «Вагнера» и других подобных структур России участвуют в военных конфликтах по всему миру: в Украине, Сирии, Ливии, Венесуэле и других странах «русского мира», где нужно захватить территорию суверенного государства (как в Украине) или защитить от народа диктатора (как в Венесуэле и Сирии).

Только теперь из слов Путина стало известно, что на самом деле наёмниками Кремля руководят США и Украина.