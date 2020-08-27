Путин назвал задержание 33 «боевиков Вагнера» в Беларуси акцией спецслужб США

Владимир Путин рассказал поистине удивительную историю о том, что российских «боевиков Вагнера» ввезли из России в Беларусь американские и украинские спецслужбы.
Путин с серьезным лицом заявил, что история с задержанием 33 россиян в Беларуси, которых Александр Лукашенко называл «боевиками российской частной военной компании Вагнера«, оказалась операцией спецслужб США и Украины.
Напомним, что наёмники ЧВК «Вагнера» и других подобных структур России участвуют в военных конфликтах по всему миру: в Украине, Сирии, Ливии, Венесуэле и других странах «русского мира», где нужно захватить территорию суверенного государства (как в Украине) или защитить от народа диктатора (как в Венесуэле и Сирии).
Только теперь из слов Путина стало известно, что на самом деле наёмниками Кремля руководят США и Украина.
«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втёмную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны… для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — рассказал российский президент в интервью «Россия 24».
По словам Путина, «по поддельным документам их фактически ввезли» в Беларусь из России американские и украинские спецслужбы.
«Операция эта — украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, ну или наблюдатели — люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь этого», — подчеркнул Путин.
Напомним, что 14 августа белорусские власти передали России 32 россиянина, принадлежащих к ЧВК Вагенра, ранее задержанных под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.
При этом Генпрокуратура Украины направляла Беларуси запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.
Президент Украины Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу «вагнеровцев» Украине и России. Однако, как и ожидалось, молча вернул боевиков на родину. Зеленский тогда заявил, что последствия такого решения «будут трагическими».
Зеленский также пожелал, чтобы «белорусской власти не пришлось на своей территории получить еще один пылающий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют». Именно такой сценарий сегодня может развернуться на территории Беларуси. Российский президент обозначил свою позицию в отношении оппозиционного белорусского народа. Вместо содействия переговорам между оппозиционным большинством и Лукашенко, Путин готовится ввести войска на территорию суверенной Беларуси.