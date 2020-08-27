Вместо переговоров. Россия сформировала силовой резерв для «помощи» Беларуси

Лукашенко Путин
Фото russiapost.su
Армия
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Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин 27 августа.

«В рамках договора Союзного государства и договора ОДКБ есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что члены этого Союзного государства — Россия и Беларусь — и должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

Однако силовой резерв не будет использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут определенных границ, не приступят к разбою», отметил Путин.

Пока в силовиках необходимости нет, считает президент РФ.

Напомним, что 21 августа, Александр Лукашенко заявил, что у него с Путиным полное взаимопонимание по ситуации в республике. Лукашенко неоднократно просил Путина оказать военную поддержку против неназванных сил. И хотя Лукашенко постоянно заявляет об угрозе со стороны НАТО, реально ему может противостоять только мирный народ Беларуси, на которых Путин повесил ярлык «экстремистские элементы», и которые, по его словам, должны «приступить к разбою».

15 августа лидеры двух режимов общались по телефону и после разговора Лукашенко заверил, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае возникновения внешних военных угроз.

Теперь же акценты резко сместились внутрь. «Вторжение» внешних сил ожидается изнутри… Путин предполагает, что сами белорусы «вторгнутся» в свою страну, чтобы попытаться «захватить ее». Но российский президент этого не позволит. Войска России готовы отаковать «врага» в его «логове». Путин «наведет порядок» вместо Лукашенко, который с задачей не справился, поэтому постоит в сторонке, ведь на карту ставится не судьба мелкого диктатора, а будущее России, о чем сегодня говорят представители российских элит и политологи. По мнению многих экспертов, если режим Лукашенко не устоит, то подобная участь ожидает в скором времени и его «старшего брата», как называет Путина Лукашенко.

В Беларуси уже командированы десятки сотрудников ФСБ России и кремлевские пропагандисты.

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