Вместо переговоров. Россия сформировала силовой резерв для «помощи» Беларуси

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин 27 августа.

«В рамках договора Союзного государства и договора ОДКБ есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что члены этого Союзного государства — Россия и Беларусь — и должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

Однако силовой резерв не будет использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут определенных границ, не приступят к разбою», отметил Путин.

Пока в силовиках необходимости нет, считает президент РФ.

Напомним, что 21 августа, Александр Лукашенко заявил, что у него с Путиным полное взаимопонимание по ситуации в республике. Лукашенко неоднократно просил Путина оказать военную поддержку против неназванных сил. И хотя Лукашенко постоянно заявляет об угрозе со стороны НАТО, реально ему может противостоять только мирный народ Беларуси, на которых Путин повесил ярлык «экстремистские элементы», и которые, по его словам, должны «приступить к разбою».

15 августа лидеры двух режимов общались по телефону и после разговора Лукашенко заверил, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае возникновения внешних военных угроз.

Теперь же акценты резко сместились внутрь. «Вторжение» внешних сил ожидается изнутри… Путин предполагает, что сами белорусы «вторгнутся» в свою страну, чтобы попытаться «захватить ее». Но российский президент этого не позволит. Войска России готовы отаковать «врага» в его «логове». Путин «наведет порядок» вместо Лукашенко, который с задачей не справился, поэтому постоит в сторонке, ведь на карту ставится не судьба мелкого диктатора, а будущее России, о чем сегодня говорят представители российских элит и политологи. По мнению многих экспертов, если режим Лукашенко не устоит, то подобная участь ожидает в скором времени и его «старшего брата», как называет Путина Лукашенко.

В Беларуси уже командированы десятки сотрудников ФСБ России и кремлевские пропагандисты.