Посла Беларуси вызвали в МИД Польши из-за обвинений Минска в планируемом захвате Гродно

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши» посла Беларуси в Варшаве вызвали в МИД. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в своем Twitter.

Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу в попытках нарушить суверенитет Республики Беларусь. По его словам, в Варшаве «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область. Также, по его мнению, соседние страны вмешиваются во внутренние дела страны и давят на нее из-за результатов выборов президента.

Польша заявила, что призывает все государства не ущемлять суверенитет Беларуси. В Варшаве отрицают «пропаганду белорусских властей» о планах Варшавы нарушить территориальную целостность Республики Беларусь. В России же открыто заявляют о планах ввода войск на территорию суверенной Республики Беларусь.

«В рамках договора Союзного государства и договора ОДКБ есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что члены этого Союзного государства — Россия и Беларусь — и должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — сказал президент России в интервью телеканалу «Россия 1».

Однако силовой резерв не будет использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут определенных границ, не приступят к разбою», отметил Путин.

Таким образом, Россия официально подтвердила, что готова вмешаться во внутренние дела суверенного государства.