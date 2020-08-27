Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

Фото: TUT.by
Власть
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Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область Республики Беларусь.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены многие военные части, в том числе 103 Витебская бригада воздушно-десантных войск. Ранее Витебскую бригаду бросали в Минск, где происходили массовые протесты против власти.

Напомним, что Лукашенко уже много раз выступал с заявлениями о НАТО. Он говорил про «барабанящие гусеницами» танки на границе.

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«Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — заявил Лукашенко.

В Беларуси третью неделю продолжаются массовые акции протеста против режима. Граждане выступают против фальсификации президентских выборов, за отставку Лукашенко и освобождение политзаключенных и задержанных. Лукашенко постоянно повторяет, что причина протестов связана с внешним вмешательством. Ему вторит Владимир Путин и МИД России. Однако реальное вмешательство происходит только со стороны России. Путин неоднократно подтверждал, что готов направить в Беларусь силовиков и военных, чтобы поддержать падающий режим. Другие страны войска в Беларусь не направляют.

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Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область, где сейчас скопились белорусские войска, в том числе витебские десантники

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