Пулеметы, противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова всех мастей и не только. На улицах Минска появилась до зубов вооруженная армия

«На том основании, что мы белорусская армия». Так объяснил право задерживать меня на улицах офицер в воскресенье, когда военные оцепили стелу. 42.TUT.BY разбирает, с каким оружием военные появились на улицах Минска.



23 августа министр обороны Виктор Хренин выступил с очень необычным заявлением. Он заявил, что военные не могут спокойно смотреть, как «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей» организуются акции у мемориалов в знак скорби, печали и памяти.



Выход министр нашел в том, чтобы оцепить эти места войсками — не ОМОНом, не ВВ, не ППС, а самой что ни на есть армией. Знакомые белорусские военные всегда говорили, что армия должна быть вне политики, но, видимо, это другой случай. Слова не остались только словами, и около 14 часов 23 августа у стелы «Минск — город-герой» появились первые солдаты и офицеры в количестве нескольких сотен человек. Все — без шевронов, о военных частях, в которых они служат, остается только догадываться. Но с оружия шевроны не снимешь, и опознать нам удалось не так уж мало.

Автоматы АК-74 с насадками для холостой стрельбы. И без

Разумеется, самым часто встречаемым автоматом, который попадался на глаза 23 августа, был АК-74. Все логично, это основное автоматическое оружие белорусской армии, оставшееся со времен СССР. Впервые на протестах такой автомат был замечен у конвойного внутренних войск на Окрестина, затем — у десантников 38-й бригады, патрулирующих Брест. Насколько нам удалось разглядеть на фотографиях этой части, их АК-74 поголовно имели НХС — насадки для холостой стрельбы. Что однозначно свидетельствовало о намерении в случае чего использовать именно холостые патроны.

Присмотревшись к автоматам военных, стоявших на площади, насадки для холостой стрельбы я обнаружил. Но, увы, далеко не у всех. Случалось даже, что те, у кого имелись насадки, стояли рядом с теми, у кого автоматы были без них.



Подствольный гранатомет ГП-25 «Костер»

У одного из военных замечен АК-74 с пристегнутым подствольным гранатометом ГП-25 «Костер». Однозарядный нарезной 40-миллиметровый подствольник принят на вооружение в конце семидесятых годов. Оружие предназначено как для настильной, так и для навесной стрельбы, может доставать противника на расстоянии от 10−20 до 400 метров.



Подствольный гранатомет ГП-25 «Костер»

У одного из военных замечен АК-74 с пристегнутым подствольным гранатометом ГП-25 «Костер». Однозарядный нарезной 40-миллиметровый подствольник принят на вооружение в конце семидесятых годов. Оружие предназначено как для настильной, так и для навесной стрельбы, может доставать противника на расстоянии от 10−20 до 400 метров.



И впрямь, ближайшее рассмотрение показало, что перед нами не АК, а АКМ — на это указывает форма стойки мушки и крепление газоотводной трубки, характерное как раз для модернизированного калашникова. Правда, на автомате отсутствует дульный компенсатор (ДК), придающий стволу характерные очертания, — но это все же именно АКМ. В отличие от АК-74, он питается не малоимпульсными 5,45×39, а полноценными промежуточными 7,62×39, которые в Беларуси давно не используются массово.

Есть вероятность, что это охолощенная версия АКМ-СХ — они как раз часто поставляются без ДК. Такие стреляют светозвуковыми патронами для имитации стрельбы. Однако это может быть и обычный АКМ с отвинченным по какой-то причине компенсатором — тут не угадаешь. Патроны 7,62×39 у владельца автомата, скорее всего, есть — в подсумке виден стальной магазин для оружия.

АКС-74 с коллиматорным прицелом

Не очень частое оружие в наших краях: коллиматоры только начинают «завоевывать» постсоветское армейское оружие. Технически автомат — все тот же АК-74, но со складным прикладом. На оружии стоит, судя по всему, коллиматорный прицел ПК-А от белорусского оружейного холдинга «БелОМО».

Автомат АКС-74У

Оружие, которое прославил в тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко. В составе мотострелкового отделения (а по некоторым признакам мы предполагаем, что перед нами не спецназ, а обычные мотострелки) есть несколько бойцов с этими короткими автоматами.

Ручной пулемет РПК-74



Первое оружие, которое удалось рассмотреть вблизи, так как именно боец с РПК-74 подошел меня задерживать. Пулемет пришел на смену обычному РПК с переходом Советской армии с патрона 7,62×39 на 5,45×39. РПК-74 весьма сильно унифицирован с АК-74 (у разных моделей оружия Калашникова вообще довольно высокая степень унификации). Судя по деревянному прикладу и оранжевому магазину, перед нами оружие ранних серий — оно может и Афганскую войну помнить.

Пулемет предназначается для стрельбы на дальность до 600 метров по наземным целям (до километра — по групповым), до 500 метров — по воздушным. Питается оружие из коробчатых магазинов на 45 патронов, но может использовать и автоматные — на 30. Отношение в армии к нему неоднозначное — не все даже согласны признавать его пулеметом, так как вести из РПК-74 долгий непрерывный огонь затруднительно: нет сменного ствола и ленточного питания.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Охрана памятников с противотанковыми гранатометами — наверняка в мире явление нечастое. Советская классика, один из самых удачных и распространенных в мире РПГ — на вооружении он стоит с начала шестидесятых годов и выпущен в количестве более чем 9 000 000 штук.



Эффективнее всего РПГ-7 борется, как ни странно, с танками и другой бронетехникой противника (иногда с вертолетами), для этого используются надкалиберные кумулятивные гранаты. Долгое время ничего кроме кумулятивных выстрелов для РПГ-7 не было вообще, однако в последние годы появились осколочные (дающие при взрыве до 1000 осколков) и термобарические боеприпасы, уничтожающие все живое в радиусе 10 метров. Есть ли такие в Беларуси, мы не знаем.

Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ)



Абсолютная классика, по мнению некоторых специалистов, лучшее, что сделал в жизни Михаил Калашников (то есть лучше всех его автоматов), самый известный советский единый пулемет. На вооружение он поступил в 1969 году (оригинальный ПК — в 1961 году, но сегодня используется модернизированный вариант) и до сих пор живее всех живых. Несмотря на использование архаичного винтовочного патрона 7,62×54R с выступающей закраиной, ПКМ — один из самых надежных пулеметов в мире.

Как и автоматы Калашникова, ПКМ использует автоматику на основе газоотвода с запиранием затвора поворотом. Ствол быстросменный, с воздушным охлаждением, питание патронами — из нерассыпной металлической ленты с подачей справа. На вооружении ПКМ стоит более чем в 40 странах.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД)

Рабочая лошадка советской и многих постсоветских армий, знаменитое «весло». На вооружение принята в СССР в 1963 году. Самозарядная винтовка относится к типу так называемых марксманских, когда задача снайпера — не единственный сверхточный выстрел на пару километров, а непосредственная поддержка товарищей на поле боя, когда он становится «длинной рукой» отделения.



Теоретически СВД рассчитана на стрельбу на дистанции до 1300 метров, практически никто на такое расстояние не стреляет, ограничиваясь максимум 600−700 метрами. Винтовка питается теми же патронами 7,62×54R, что и ПКМ (этот патрон вообще создан в XIX веке для легендарной «мосинки»). Прицел ПСО-1 имеет кратность х4. С примерно таким же оружием белорусские снайперы соревнуются с коллегами из других стран на конкурсе АрМИ-2020 «Снайперский рубеж».