Путин считает, что силовики Беларуси ведут себя «сдержанно»

Путин
Фото politnews.net
Власть
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Президент России Владимир Путин полагает, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно. Об этом он заявил в интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.

«Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — заявил Владимир Путин.

В качестве примеров несдержанности силовиков Путин привел протесты в странах Европы, не уточнив какие именно страны он имеет в виду.

«Посмотрите, что в некоторых странах происходит. Вы знаете, я думаю, что по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли каждый день. Разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют ему, при том, что у него в машине еще трое детей сидят», — заявил Путин в оправдание силовых действий властей.

Президент России высказался в защиту приказов Лукашенко о жестоких разгонах мирных демонстраций и пытках заключенных в Беларуси.

«Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Беларуси, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции. Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?» — задал риторический вопрос Путин. Президент России видит в этом «руку «внешних сил», которые якобы пытаются влиять на процессы в Беларуси и добиваться определенных политических решений.

«Это наводит на мысли о том, что дело не в том, что происходит, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам. Поэтому повторяю еще раз. Все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы — а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицу не выходили, это совершенно очевидные вещи — будут решаться в рамках конституционного поля, закона, и мирными средствами», — сказа Владимир Путин.

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