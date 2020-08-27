Отменен Минский полумарафон

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Минский полумарафон, который должен был пройти 13 сентября 2020 года отменен в этом году. Об этом сообщили организаторы в Facebook.

В следующий раз знаковое международное спортивное мероприятие состоится лишь через год. Уже оплаченные билеты участников будут действительны в следующем году.

Причиной переноса организаторы назвали здоровье и безопасность участников забега.

Напомним, что в прошлом году в Минском полумарафоне участвовали около 40 тысяч любителей бега из 68 стран мира. Организатором выступал новополочанин, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, который недавно опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент». Ранее Девятовский высказывался в поддержку власти.

Вадим Девятовский написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент»

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