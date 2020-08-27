Архиепископ Тадеуш Кондрусевич резко осудил действия силовиков в Красном костёле

26 августа в Минске на площади Независимости собрались люди, но мирная акция закончилась массовыми задержаниями с применением насилия к мирным демонстрантам. Штурмовики-чернорубашечники ОМОН ворвались на территорию храмового комплекса и заблокировали в Красном костеле несколько десятков человек.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич заявил в связи с происшествием «с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооружёнными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костёле».

Глава Католической Церкви в Беларуси заявил, что действия силовиков являются грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

«В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костёл и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания», — заявил архиепископ.

Тадеуш Кондрусевич в своем заявлении называет действия силовиков на территории костёла святого Симеона и святой Елены «неадекватными и противоправными». Архиепископ считает, что они должны быть расследованы, а виновные наказаны.

«Заявляю свой решительный протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь», — говорится в обращении митрополита.