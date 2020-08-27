Саратов и Витебск развивают международное сотрудничество

Фото: ТПП
Власть
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Торгово-промышленные палаты Витебской области Беларуси и Саратовской области России провели online-переговоры для предпринимателей двух стран. В течение двух часов бизнес активно обсуждал вопросы дальнейшего взаимодействия и перспективы к сотрудничеству на фоне имеющихся ограничений из-за COVID-19.

Главными темами обсуждения стали совместные проекты в области машиностроения и развитие дилерских сетей коммерческой и специальной техники, а также производство и поставка комплектующих изделий для техники, введенной в эксплуатацию.

Директор Витебского отделения Белорусской ТПП Наталья Воробьева отметила значимость проведения таких мероприятий, принимая во внимание давние взаимоотношения между палатами.

В свою очередь, вице-президент ТПП Саратовской области Алексей Головачев положительно отозвался об активности бизнеса и подтвердил это фактами: порядка 30 саратовских и белорусских предприятий продуктивно работают по импорту и экспорту в рамках долгосрочных контрактов, в результате чего товарооборот между Саратовской областью и Республикой за первое полугодие 2020 года составил 24,125 млн долларов.

В переговорах в общей сложности приняли участие 15 саратовских и белорусских предприятий. По результатам были достигнуты договорённости о расширении дилерской сети республиканских компаний ОДО «Дормашэкспо» и ООО «Комдор» благодаря сотрудничеству с саратовскими ООО «Техноальянс» и ООО «Агротехснаб». В то же время, МУПП «Саратовгорэлектротранс» договорились о поставке комплектующих для городского транспорта.

Подводя итоги встречи, участники отметили удобство формата мероприятия, а также свою готовность к развитию и укреплению международного сотрудничества.

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