Караник: избитый подросток был под психотропами. Справки говорят об обратном

Бывший министр здравоохранения, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник 26 августа на встрече с коллективом «Гродно Азота» прокомментировал ситуацию с истязанием 16-летнего подростка в Минске, который попал в кому. По словам Караника, подросток был под психотропами. Однако медицинские документы говорят об обратном, пишет TUT.by.

На встрече с коллективом обсуждалась реакция граждан на ситуацию в стране. Караник пытался убедить работников, что власти действуют правильно, устраивать протесты и забастовки нельзя, а насилие силовиков — это лишь отдельные случаи превышения полномочий. Журналистов на встречу не пустили, но ее участники передали аудиозапись.

Один из работников завода сказал Каранику, что люди выходят на улицы не просто так, а потому, что имела месо фальсификация на выборах и неоправданная жестокость силовиков.

«Мы привыкли, скажем так, к обобщениям: «неоправданная жестокость государственных структур», — но это подмена понятий. Были случаи превышения как бы, действительно, отдельных сотрудников, и здесь в каждом случае надо разбираться. Когда все рассказывают о том, что все белые и пушистые, когда мы видим фейки, извините, меня о том, что бедный, 16 лет, избитый до полусмерти, в коме лежит в 3-й детской больнице Минска. Помните это? А я знаю, потому что на консилиумы выезжали: перелом скуловой кости, судорожный синдром непонятно чего, череп целый, синяков на голове нет, МРТ чистое…

Потом сняли, потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами. Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было «избит до полусмерти». На сегодняшний момент в каждом случае надо разобраться, но разобраться некогда, все на эмоциях бегают. У нас всех послушать, все либо ходили за хлебушком, либо, извините меня, просто стояли в стороне, погулять вышли. А то, что ожоги от светошумовой гранаты, — так это, извините меня, кинули из проезжающей машины. А то, что светошумовые гранаты применялись только в двух местах и только в первой линии, об этом все не знают», — сказал в ответ Владимир Караник.

Он заявил, что если рабочие хотят выдвигать политические требования, то им нужно создавать политическую партию, а не выходить на улицы и не бастовать.

Речь в данном случае идет о 16-летнем Тимуре из Минска, о котором ранее писал TUT.by. 12 августа его задержали в районе Каменной Горки, а 13 августа привезли из Партизанского РУВД в 3-ю детскую больницу. Его сразу же поместили в реанимацию в медикаментозную кому. Подросток был сильно избит: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Как рассказывали близкие со слов Тимура, силовики тыкали ему в глаза дубинками и загоняли дубинку в горло, когда он отказывался петь гимн ОМОНа.

Адвокат подростка Станислав Абразей подчеркивает, что алкоголя и наркотических веществ в организме подростка при поступлении в больницу не было. Сведений об опьянении нет в истории болезни, эпикризе и справках. Кроме того, в больнице был проведен отдельный анализ крови на наркотические вещества, и имеется справка, что их в организме подростка не выявлено.

В распоряжении редакции портала имеются полученные от родственников эпикриз и результаты анализов крови и мочи от 13 августа, в которых указано, что в организме подростка не выявлено ни этилового спирта, ни наркотических, психотропных, токсических и т.д. веществ.