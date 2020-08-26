«Арестовали телевизор и пылесос». Цепкало высмеял обыски в своем доме

В доме бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерий Цепкало в среду прошли обыски. Политик с иронией прокомментировал произошедшие обыски.

«Арестовали телевизор и пылесос. За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля», – написал Валерий Цепкало на странице в Twitter.

Политик со своей семьей в настоящее время находится вне Беларуси, потому что в стране на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в розыск.