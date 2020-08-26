«Арестовали телевизор и пылесос». Цепкало высмеял обыски в своем доме

Фото: svaboda.org
Власть
Опубликовано

В доме бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерий Цепкало в среду прошли обыски. Политик с иронией прокомментировал произошедшие обыски.

«Арестовали телевизор и пылесос. За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля», – написал Валерий Цепкало на странице в Twitter.

Политик со своей семьей в настоящее время находится вне Беларуси, потому что в стране на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в розыск.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

Футболист «Витебска» отпраздновал гол, подняв кулак и два пальца в форме буквы «V»

В Витебске подросток пытался запрыгнуть на подножку поезда и упал — лишился части ноги

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Владелец заблокированного сайта получил пояснение от Мининформа, почему был ограничен доступ
Вечером 21 августа стало известно, что в Беларуси заблокировано
0109
Митрополит Павел православный
Священный Cинод в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла об освобождении от должности
Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха
0165
Вопросом трансфера власти в Беларуси могут заняться внешние игроки
19 августа в Брюсселе прошел чрезвычайный саммит с участием
0417
Поиск справедливости в Областном суде Витебска закончился ничем
24 августа в Областном суде Витебска рассматривались
0340
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)