Владелец заблокированного сайта получил пояснение от Мининформа, почему был ограничен доступ

Вечером 21 августа стало известно, что в Беларуси заблокировано более 70 сайтов. В списке оказались как СМИ: «Витебский Курьер», «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Журналисты попытались узнать, в чем причина, однако в министерстве получить комментарий не удалось. Теперь же владелец одного из заблокированных интернет-ресурсов pyx.by показал нам приказ Министерства информации Республики Беларусь «Об ограничении доступа», пишет TUT.by.

Юрий Губаревич, председатель движения «За Свободу», получил уведомление о том, что к интернет-ресурсу pyx.by, владельцем которого он является, ограничен доступ согласно решению Министерства информации Беларуси. То есть этот сайт будет недоступен пользователям на территории Беларуси.

Также в его распоряжении оказался приказ за подписью министра информации Игоря Луцкого, где поясняются причины такого решения.



«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларуси или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь, — говорится в документе. — В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти: https://primaries.by, http://udf.by, https://masheka.by, https://progomel.by, https://pyx.by, https://tip.by, https://virtualbrest.by, http://vkurier.by, https://015.by/search/».



Напомним, что перечисленные выше девять сайтов попали в «черный список» БелГИЭ.

Для остальных ресурсов причины могут быть другими.

