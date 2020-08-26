Владелец заблокированного сайта получил пояснение от Мининформа, почему был ограничен доступ

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Власть
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Вечером 21 августа стало известно, что в Беларуси заблокировано более 70 сайтов. В списке оказались как СМИ: «Витебский Курьер», «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Журналисты попытались узнать, в чем причина, однако в министерстве получить комментарий не удалось. Теперь же владелец одного из заблокированных интернет-ресурсов pyx.by показал нам приказ Министерства информации Республики Беларусь «Об ограничении доступа», пишет TUT.by.

Юрий Губаревич, председатель движения «За Свободу», получил уведомление о том, что к интернет-ресурсу pyx.by, владельцем которого он является, ограничен доступ согласно решению Министерства информации Беларуси. То есть этот сайт будет недоступен пользователям на территории Беларуси.

Также в его распоряжении оказался приказ за подписью министра информации Игоря Луцкого, где поясняются причины такого решения.

«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларуси или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь, — говорится в документе. — В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти: https://primaries.by, http://udf.by, https://masheka.by, https://progomel.by, https://pyx.by, https://tip.by, https://virtualbrest.by, http://vkurier.by, https://015.by/search/».

Напомним, что перечисленные выше девять сайтов попали в «черный список» БелГИЭ.

Для остальных ресурсов причины могут быть другими.

Владелец заблокированного сайта получил пояснение от Мининформа, почему был ограничен доступ

Владелец заблокированного сайта получил пояснение от Мининформа, почему был ограничен доступ

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