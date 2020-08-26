Священный Cинод в Москве принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла об освобождении от должности

Митрополит Павел православный
Митрополит Павел. Фото: Дарья Бурякина, tut.by
Власть
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Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды. Об этом говорится в решении Священного Синода Русской Православной Церкви, который прошел 25 августа в Москве, сообщает TUT.by.

Священный синод РПЦ заслушал доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о ситуации в Беларуси.

После доклада было принято несколько решений.

«Принять во внимание прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, выразив ему благодарность за понесенные труды», — говорится в одном из них.

Павел стал митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

«Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», — говорится еще в одном из решений.

Кроме того, Священный Синод выразил «пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей». Там также считают, что важно тщательно расследовать властями Беларуси «все случаи применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказать виновных в нарушении закона».

Епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину через три недели исполнится 52 года. Он станет первым уроженцем Беларуси во главе Белорусской православной церкви: он родом из Лунинца Брестской области.

Вечером официальный представитель БПЦ Сергей Лепин сообщил, что говорил с митрополитом Павлом и тот просил не строить домыслов о своем новом назначении. Ни о каких ухудшениях отношений с белорусскими властями речи не идет. Так решил Синод и Патриарх: «Просто пришло время передать эстафету», написал Лепин в Facebook. Он также рассказал, что митрополит Павел хорошо знает своего преемника. Планируется, что 28 августа митрополит Павел прибудет на торжества в Жировичи, а 30 августа — на Воскресную литургию в Свято-Духов кафедральный собор Минска.

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